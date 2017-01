Venta de casillas genera caos en cuarta etapa y acusan a dirigentes de gremios

Los mesiteros de la cuarta etapa no tienen paz. De nuevo la angustia se apoderó de ellos, al retomarse la entrega de puestos de ventas, porque estos fueron entregados a extraños. Acusan a los dirigentes de la Federación de Trabajadores de la Vía Pública de vender las casillas y mesitas. Los afectados acusan a Mirna Maciel, una de las dirigentes de pedir dinero a los trabajadores para conservar sus lugares de venta. Adelantaron que pedirán a la intendente Sandra McLeod y a la Junta Municipal que intervengan en la distribución de los cubículos.

Decenas de trabajadores de la vía pública se volcaron a la Municipalidad de CDE, ayer, buscando respuestas dado que sus puestos de venta fueron entregados a extraños. Entre la noche del jueves y madrugada del viernes, los mesiteros permanecieron en vigilia resguardando sus lugares para evitar que sean dados a terceros, en horas de la noche. Acusan a los miembros de la Federación de Trabajadores de la Vía Pública de vender los cubículos por unos U$S 20.000 cada uno y de dejar olvidados a los demás o otorgarles lugares en zonas alejadas.

Rodrigo Fretes, quien cuenta con una casilla sobre la avenida Carlos Antonio López, acusó a Mirna Maciel, presidente de la Asociación de Mesiteros de la zona Jebai Center (gremio que integra la federación), de vender su local a otra persona, mientras que a él le dieron dos mesitas. “Una señora extraña apareció en mi casilla. Nunca esa mujer estuvo ahí. A mí me entregaron dos mesitas, pero yo no quiero esas, solamente quiero de vuelta mi casilla”, expresó.

Fretes reveló que Maciel, dirigente de dicha organización, le pidió U$S 2.000 para que no le cambien de lugar tras las obras de la cuarta etapa. “Yo no le dí, porque yo estoy al día con mis impuestos. A todos los de esa cuadra le pidió plata”, aseveró. El afectado se presentó ayer en la oficina de fiscalización de la comuna para exigir explicaciones al jefe de dicho departamento, Lorenzo González. Intentamos dialogar con Maciel, pero esta no respondió a las llamadas.

Asimismo, María Rosalba Portillo, aseguró que otorgaron a otra persona las dos mesitas que le pertenecían. La misma además es propietaria de una casilla, la cual ya ocupa, en el Paseo Piribebuy.

“Están entrando gente desconocida y los que somos ocupantes desde hace varios año estamos quedando sin puestos”, expresó Portillo.

Por su parte, ante las críticas, la Municipalidad de CDE emitió un comunicado en el que asegura que Portillo accedió a su puesto de venta y que ya se encuentra vendiendo sus mercaderías. Agregaron que se recuerda a la ciudadanía que todos los gremios de vendedores del microcentro fueron partícipes de la distribución de los locales de ventas, y hoy sus asociados ya se encuentran trabajando. Al ser consultado el jefe de prensa de la comuna, Juan Sanabria, sobre las denuncias, aseguró que “no responderá a denuncias generales” y que tampoco hablará sobre acusaciones contra personas que no forman parte de la municipalidad.

Tras las obras de hermoseamiento de la cuarta etapa, encaradas por la Municipalidad de CDE, a cargo de Sandra McLeod de Zacarías, aún no concluyen la entrega de puestos. Desde agosto del 2014, cuando se dio el derrumbe de los salones comerciales, los comerciantes ya no trabajan tranquilos.