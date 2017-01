Se desconoce aún trasfondo del asesinato de metalúrgico

La fiscal de Santa Rita, Nilsa Torales, dijo que aún se desconoce el trasfondo del asesinato del metalúrgico brasileño, José de Souza (43), quien fue encontrado muerto al costado de un camino rural del distrito Santa Rosa del Monday, en la tarde del jueves pasado.

La agente señaló que manejan informaciones que podrían orientar el esclarecimiento del crimen, pero por eficacia de la investigación es preferible mantener en reserva, indicó. Algunos familiares de la víctima dijeron a la fiscal que el metalúrgico no recibió amenazas y tampoco tenía enemigos.

Según los datos recabados por los investigadores, el hombre asesinado tenía algunos problemas económicos, por lo que no se descarta que ese motivo sea el trasfondo del crimen.

Una comitiva fiscal-policial se trasladó nuevamente ayer al lugar del hallazgo de cadáver, para buscar el celular de la víctima y la llave de su camioneta que no fueron encontrados. Los intervinientes pretenden revisar el aparato telefónico del metalúrgico por si contenga informaciones que pueda ayudar a la investigación.

El forense del Ministerio Público, Fernando Moreira, diagnosticó como posible causa de muerte politraumatismo de cráneo. Presumiblemente los asesinos propinaron con un elemento contundente un fuerte golpe a la cabeza de la víctima, además sufrió otras heridas superficiales en distintas partes del cuerpo, producidas por arma blanca.

La fiscal Torales mencionó que en el escenario del hallazgo encontraron algunos trozos de madera con rastros de sangre que podrían ser los utilizados para el crimen. Aclaró que todavía no se puede precisar el lugar del asesinato, antes que Criminalística remita el informe técnico.

De Souza había salido de su domicilio ubicado en Santa Rita, el miércoles pasado, y tras dos días de desaparición fue encontrado muerto.