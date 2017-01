Vendedor de panchos devolvió G. 23 millones que encontró

Un vendedor de panchos que además trabaja como locutor devolvió unos G. 23.000.000 que encontró en la calle. El hombre con el gesto digno de destacar es Darío Acosta. Él caminaba por la avenida Pa’i Pérez de CDE, cuando vio el fajo de billetes, lo recogió y siguió su camino. Comentó que luego de caminar seis cuadras se le acercó un joven afirmando que se le había perdido una gran cantidad de dinero y que pertenecía a su jefe. “Le pregunté cuánto dinero era y me dijo que no sabía porque era de su jefe, pero que se trata de mucho dinero. Mucho hablé con él y después le devolví”, aseguró. Comentó que le pidió al joven una bicicleta para su hijo y que este le transfirió el monto para el regalo. Relató que horas después el director de la radio donde trabaja le amplió el horario de programación.

Acosta confesó que tembló cuando vio el dinero. “Se me cruzaron muchas cosas por la mente, pensaba pagar cuentas, comprar regalos para mi hijo”. Además sostuvo que desde los cuatro años trabajó con su padre vendiendo chipa y diario. Dejó un mensaje: “Lo más grande que uno puede tener es la tranquilidad por la honestidad. No importa si ganaste 10 o 20 mil, lo bueno es dormir con la tranquilidad de no haberle jodido a nadie, ni tener el pensamiento que le mentiste o le robaste a alguien. La tranquilidad no tiene precio”.