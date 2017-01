Anuncian entrega de 40 lotes en Guahory

El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) informó que concluyó la recuperación, vía administrativa, de un total de 52 lotes en Guahory, de los cuales 40 cuentan con las condiciones para el hábitat humano, y anunció que las parcelas serán readjudicadas a beneficiarios de la reforma agraria.

El presidente del ente, Justo Cárdenas, brindó detalles, a los miembros de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, sobre la situación de las tierras públicas en la mencionada colonia, tras el reciente conflicto suscitado en el lugar.

“En el lugar (Guahory) estamos llevando a cabo el trabajo de campo desde el miércoles, con el amojonamiento y delimitación de los lotes que son del Estado, los que se pondrán a disposición de los colonos a más tardar la próxima semana, previo cotejo con la base de datos de ocupantes irregulares identificados por el Sistema de Información de Recursos de la Tierra (SIRT), a fin de garantizar que las tierras sean readjudicadas a beneficiarios de la reforma agraria”, explicó Cárdenas.

Lamentó los hechos de violencia ocurridos en Guahory, departamento de Caaguazú, en los últimos días, por lo que instó a la dirigencia campesina a calmar los ánimos y estar abiertos al diálogo con las autoridades del Estado, en busca de una solución al emblemático caso.

Igualmente abogó a que desaparezca la contaminación política de ciertos sectores de la oposición, según informó el departamento de prensa del Indert.

RECUPERACIÓN DE TIERRAS

El titular del ente agrario reiteró también que el Gobierno actual tiene como política prioritaria la recuperación de tierras del Estado, que se encuentran en poder de productores no sujetos de la reforma agraria.

En tal sentido destacó que hasta ahora, como ningún otro Gobierno anterior, se lleva revertidos al patrimonio del Estado paraguayo más de 70.000 hectáreas. Indicó que existen 1 millón de hectáreas que actualmente se encuentran en manos de no sujetos de la reforma agraria, que deben ser recuperadas por el Estado paraguayo a los efectos de darles una función social a favor de miles de compatriotas de los sectores más vulnerables.

Asimismo expresó la necesidad de que los tres poderes del Estado trabajen conjuntamente en la recuperación de esas tierras, proyectada en 10 o 15 años. “De esa forma no se tendría la necesidad de comprar más tierras para cubrir la demanda existente”, subrayó.

Además, sostuvo que el instituto lleva adelante una decidida tarea de persecución de la nefasta práctica de la venta de derecheras, por lo que acercó las denuncias respectivas a la Corte Suprema de Justicia y a la Procuraduría General de la República.

Aclaró que los casos de tierras con títulos de propiedad, de origen dudoso, ya inscriptos en Catastro Nacional y Registros Públicos, dejan de pertenecer al ámbito administrativo del Indert.

Insistió que en esos casos se debe iniciar un juicio de nulidad ante el Poder Judicial, ya que el ente rural no tiene la prerrogativa para atacar judicialmente la validez o legitimidad de los documentos dominiales.