Cáncer de mama, el más detectado en la zona, según los especialistas

Durante el 2016, en la Fundación Apostar por la Vida el cáncer de mama fue el más diagnosticado, con un promedio de seis casos nuevos por mes, seguido del de cuello uterino, con tres diagnósticos mensuales. El oncólogo, Darío Villalba dijo que el mal sigue liderando en la población femenina, mientras que en la masculina es el cáncer de próstata.

Datos de la institución refieren que el 65% de las consultas fue de mujeres y el 35% de varones. De estos, el 50% fue por cáncer de mama. En cuanto a las mujeres, además del de mama, lidera el de cuello uterino, en tanto, en los hombres, el de próstata y de piel.

En cuanto al servicio de oncología infantil, a cargo de la especialista Silvia Brizuela de cincuenta consultas que se hicieron, se detectaron 15 casos positivos de leucemia.

“El cáncer de mama lidera en cuanto a incidencia, como en la causa de muerte, porque es también el que más mata. El de cuello uterino es el segundo más detectado. Tenemos el gran inconveniente de no contar con radioterapia en nuestra zona, y muchos de los casos no son registrados aquí, porque tienen que ir directo a Areguá, por depender de este tratamiento”, explicó el médico.

La incorporación de dos especialistas, la mastóloga Katia Ayala, y el cirujano José Dávalos, permitió que se pueda intervenir de forma más temprana en los casos, según Villalba.

“Conseguimos de forma rápida la biopsia, así como los resultados que arroja, y por más que no se haga aquí su tratamiento, le podemos encaminar con más estudios, que se ahorra mucho tiempo. Eso fue lo que pudimos aportar para las mujeres con cáncer de mama”, expresó.

Comentó que la cooperación con la Fundación Tesãi, ayudó el año pasado a las pacientes por la disponibilidad de los mamógrafos digitales de última generación, de forma gratuita, en el marco de la campaña Octubre Rosa.

“En convenio con la UPE, las mujeres con cáncer de mama que fueron sometidas a cirugías también tienen el servicio de fisioterapia de forma gratuita, para la rehabilitación, y para que puedan mover bien el brazo después de operarse”, añadió.