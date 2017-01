Crece tensión en cuarta etapa por venta de casillas y anuncian denuncia ante Fiscalía

La tensión aumenta en la zona conocida como cuarta etapa del microcentro de CDE. Surgen más afectados por la supuesta venta de casillas durante la reubicación de los mesiteros. Estos permanecieron en vigilia de noche y madrugada del fin de semana, por temor a que sus casillas sean entregadas a terceros en horas de la noche. El concejal Celso Miranda “Kelembu” dijo que denunciará ante la Fiscalía la venta ilegal de los locales e instó a que los afectados hagan lo mismo. Se repite lo ocurrido en el 2004, cuando la Fiscalía comprobó los negociados con los puestos.

El fin de semana último los vendedores afectados por las obras de la cuarta etapa permanecieron en sus lugares de trabajo en horas de la noche por miedo a que los dirigentes de la Federación de Trabajadores de la Vía Pública entreguen sus puestos a personas extrañas al lugar. Una de las afectadas, María Rosalba Portillo, denunció que los dirigentes de la Federación de Trabajadores de la Vía Pública quieren dar su casilla a una persona que nunca trabajó en el lugar.

El concejal Miranda adujo que hay personas que pagaron hasta U$S 8.000 por mantener sus puestos, pero que de igual manera fueron despojados de sus locales para entregárselos a “golondrinas”, es decir, a personas que no pertenecen ni trabajaron en el lugar antes del inicio de los trabajos de hermoseamiento. Miranda acusó al jefe de fiscalización de la Municipalidad de CDE, Ireneo Franco, y a la intendente Sandra McLeod de Zacarías de vender los puestos de trabajo. También mencionó a Mirna Maciel, presidente de la Asociación de Mesiteros de la Zona Jebai Center (que conforma la Federación), de solicitar dinero a los vendedores de la vía pública y de negociar los puestos. Calificó de “sinvergüenza y bandido” a Franco.

Miranda adelantó que presentará una denuncia ante el Ministerio Público por la venta ilegal de los locales comerciales e instó a los trabajadores cuyas casillas fueron vendidas a extraños, que denuncien. “La ciudadanía pagó más de G. 27.000 millones para que los mesiteros tengan un lugar digno donde trabajar. No vamos a permitir que vengan a negociar a costa de toda la inversión que se hizo aquí con la plata del contribuyente”, expresó Miranda.

Desde el derrumbe de los salones comerciales en agosto del 2014, los mesiteros esperan el término de la obra y la entrega de sus locales, pero hasta la fecha están inmersos en la incertidumbre por no saber si accederán a sus puestos.

Se repite lo que ocurrió en el 2004

Durante el derrumbe de los locales comerciales en el 2014, el senador y exfiscal, Arnaldo Giuzzio había asegurado que en el año 2004 se detectó la venta ilegal de casillas durante la denominada “reubicación” llevada a cabo por la Municipalidad de Ciudad del Este. El parlamentario sostuvo que mediante imágenes y audios se detectó en aquella ocasión la venta ilegal de los puestos, por lo que se procedió a un allanamiento en la comuna esteña donde fueron detenidos un funcionario y una funcionaria de la institución. Mencionó que el caso quedó en manos de sus entonces colegas de Ciudad del Este, pero que la causa se extinguió, posiblemente debido a la desidia de los agentes del Ministerio Público.

Nuevo incidente

Ayer a la tarde se registró otro incidente en la zona de la cuarta etapa de Ciudad del Este. Una mujer identificada como María Goretti, quien asegura le despojaron de su casilla, rompió el candado de la caja de guarda volumen y se resiste a dejarla. La misma ocupó una casilla que entregaron a Laura Osorio Venialgo.

Según un informe de la comuna, la verdadera identidad de la “usurpadora de casilla” es María Portillo. Según el concejal Celso Miranda, Osorio no es trabajadora del centro y con la mala distribución de las casillas se puede provocar más enfrentamiento. “Imagínese, traen a gente de otro lugar para darle la casilla de personas que hace años trabajan en el centro. El puesto de trabajo es la vida de esas personas, qué van a hacer si se les quita”, refirió.

En tanto, a través de un comunicado de prensa de la comuna, Osorio Venialgo dijo que es constantemente amenazada. “No puedo ocupar mi lugar, porque esta chica María Portillo, (Goretti) se está adueñando de mi lugar. A ella se le dio una casilla y dos puestos, además de eso ella quiere ocupar el mío también. Ella violó la caja de guarda volumen donde tenía mis mercaderías, y ahora ya no están los artículos, refirió.

Mirna Maciel, presidente de la asociación de la cuarta etapa zona Jebai Center, negó que se venden las casillas. “Es mentira lo que dice el concejal Miguel Prieto y Celso Miranda, que dicen que pedimos dinero para entregar las casillas. Es mentira y los propios mesiteros son testigos que en ningún momento se ha pedido algún dinero para entregar las casillas”.

Acusan a Kelembu de actuar borracho

La Municipalidad de Ciudad del Este, mediante un informe de prensa, sindicó al concejal Celso Miranda alias Kelembu de instigar a un grupo de patota para atacar a los funcionarios de la comuna y a mesiteros, ayer a la tarde. Afirman que el edil acudió ebrio al incidente en la cuarta etapa.

“El concejal Celso Miranda (Kelembu) en compañía de una patota alcoholizada agredió físicamente a periodistas de la Municipalidad de Ciudad del Este que estaban trabajando y cubriendo el procedimiento de fiscalización y las denuncias de usurpación de casillas en la zona de la cuarta etapa. El concejal Celso Miranda en todo momento se sostenía por las rejas de los comercios o por las mesitas debido a su alto estado etílico. Lo único que hacía era instigar a las personas para agredir a los funcionarios municipales”, acusa en su informe de prensa. También sindicaron a Alexis González de agredir físicamente a los funcionarios municipales y destruir las cámaras. González es administrador de una página del Facebook y también dijo que le destruyeron su celular y rompieron el faro de su automóvil.

Miranda afirmó que no estaba ebrio y que no consume bebidas alcohólicas. Dijo que acudió al lugar porque le pidieron que acompañe a una persona a quien despojaron de su puesto de trabajo.

El jefe de prensa de la comuna, Juan Sanabria formuló una denuncia en la comisaría primera por la agresión.