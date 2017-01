Falleció Roberto Cabañas

El ex jugador de fútbol, Roberto Cabañas, quien fuera ídolo de la selección paraguaya, Cerro Porteño, Libertad y Boca Juniors de Argentina, falleció en la madrugada de este lunes. La información fue confirmada por su hermano.

“Está confirmado que falleció mi hermano. Le dio un infarto”, comenzó diciendo Valerio Cabañas, hermano del otrora ídolo de la selección paraguaya, Roberto Cabañas, publica ABC Digital.

Con la voz entrecortada por momentos, Valerio recordó que su hermano no sufría de problema alguno de salud. “Tenía 55 años. Ni la cabeza le dolía, no nos dijo nada”, afirmó Cabañas en conversación con la 730 AM.

Tal era su buen estado físico, que “La Pantera” había decidido ponerse a punto nuevamente luego de recibir una invitación para participar de una liga de showbol, una disciplina que combina el fútbol de campo con el de salón y en la que habitualmente participan estrellas retiradas de selecciones nacionales como las de Paraguay y Argentina, que ya animaron varias veces partidos entre ambos.

Roberto Cabañas tenía 55 años y sus familiares se dieron cuenta de que había sufrido algún ataque poco después de las 00:00 de este lunes. Su deceso se terminaría confirmando minutos más tarde.

DE PILAR PARA EL MUNDO

Nacido en Pilar. Jugó en Cerro Porteño y Libertad de Paraguay, el New York Cosmos, América de Cali y Independiente Medellín de Colombia, Barcelona de Ecuador, Brest Armorique FC y el Lyon de Francia, y Boca Juniors. Cabañas también fue parte de la Selección de Paraguay que ganó la Copa América 1979 e integró la nómina que participó en la Copa Mundial de Fútbol de 1986 disputada en México, contaba el periodista José María Troche en un artículo publicado en la edición impresa de ABC Color el 23 de diciembre de 2011.

Cabañas nació el 11 de abril de 1961, en la capital del Ñeembucú. Dio sus primeros pasos como futbolista en el Capitán Bado de su Pilar natal. De allí pasaría a Asunción, donde se vestiría los colores de Cerro Porteño en 1979.

Con apenas 19 años daría un gran salto al ser contratado por el New York Cosmos de Estados Unidos, club que años antes había contado entre sus filas a hombres como Pelé y donde “La Pantera” compartaría vestuarios con el gran Franz Beckenbauer. En aquellos años, las grandes contrataciones apuntaban a convertir al fútbol en una atracción para el público estadounidense, un espectáculo que por aquel entonces no resultaba muy atrayente.

Durante los cuatro años que vistió los colores del Cosmos, fue goleador de la temporada 1983, jugador más valioso de la liga estadounidense ese mismo año y autor del mejor gol en esa misma temperatura.

En 1985 pasaría al América de Calí colombiano, donde se convertiría en uno de los ídolos de los Diablos Rojos del fútbol cafetero. En 1987 migraría al fútbol francés, siendo contratado por el Stade Bretois 29 de la Ligue 1, la primera división del fútbol galo.

Entre 1989 y 1990 vestiría los colores del Olympique Lyonnais, uno de los más grandes del fútbol francés. De allí pasaría al Boca Juniors argentino, donde se convertiría en ídolo añorado hasta el punto de que peñas de hinchas xeneizes adoptarían su nombre y consiguió ganarse el respeto de referentes del club de la talla de Diego Armando Maradona.

En 1995 pasaría a vestir los colores de Libertad del fútbol paraguayo, para luego pasar en 1996 al Independiente Medellín de Colombia y cerrar su carrera como futbolista profesional en el Real Cartagena en 2000.

“En Francia fue goleador y fue considerado el mejor futbolista extranjero allí. Tuvo una pasantía muy buena por Argentina y Europa. Fue ídolo total en los clubes en donde estuvo”, recordó su hermano Valerio este lunes.

Picante en sus comentarios, Cabañas se encargaba de animar las previas de los partidos, particularmente mientras vestía los colores del Boca Juniors argentino. Y lo seguía haciendo incluso fuera del campo de juego y muchos recuerdan aún la férrea discusión que mantuvo en la cadena ESPN con el argentino Óscar Ruggeri.

Vistiendo los colores de la Albirroja, se consagró campeón de la Copa América de 1979, cuando nuestra selección tocaba la gloria por segunda vez en su historia y fue pieza clave en el regreso de la escuadra guaraní a un mundial, el de México 1986, cita ecuménica durante la que se destacaría al anotarle dos goles a la poderosa selección de Bélgica para conseguir un empate 2-2 en la fase de grupos.

VELADO EN PILAR

Valerio Cabañas confirmó que una vez que se cumplan con los trámites de rigor, el cuerpo de su hermano será trasladado hasta su Pilar natal, donde será velado y enterrado, como lo había pedido él mismo.