Por medio de una carta, un adolescente de 16 años le confesó a su mamá haber asesinado a una mujer de 63 años. Temeroso, contó que cometió el hórrido crimen presionado por unos amigos.

“Yo quiero que me recuerden como pa (sic) yo era divertido, amable, pero de lo que hice ahora todos me recordarán como un asesino y violador”, dice parte de la confesión que recibió la madre del adolescente de 16 años, hoy ya detenido y a disposición del Ministerio Público.

En efecto, Severiana Acosta de Paredes (63) fue encontrada muerta la tarde del Día de Reyes. El médico forense Alcides Ochoa había diagnosticado como causa de muerte traumatismo de cráneo por golpe con objeto contundente. Además, la víctima fue abusada sexualmente antes de ser asesinada, publica ABC Digital.

“Yo no quería matarla, mamá, pero ellos me obligaron y me obligaron a violarla y me amenazaron de muerte si digo algo y ya no aguanto escaparme de la policía”. El adolescente, después de permanecer en la clandestinidad desde el jueves -día del crimen- finalmente volvió a casa el domingo y se reunió con su madre, quien finalmente llamó a la Policía para entregarlo a las autoridades.

“Te amo, mamá, espero que me perdones por lo que hice”, expresa con letra errática, escrita en hojas de un cuaderno en sentido transversal a los renglones. Antes de firmar la carta -que ya obra en poder del Ministerio Público- también les pide perdón a todos por sus acciones.

La señora Severiana salió de su casa de la compañía Zayas la tarde del 5 de enero, como todos los años, a cumplir con una vieja tradición hoy casi extinta: recorrer pesebres del vecindario en la víspera de la llegada de los Reyes Magos. Nunca regresó. A las 14:00 del 6 de enero un vecino reportó a la Policía la existencia de un cadáver tirado junto a un camino vecinal.

En la carta, el adolescente señala a dos personas que “están marcados”, nombres que ya son investigados por el Ministerio Público y que podrían haber tenido participación en el crimen.