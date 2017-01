Apuntan a una célula del EPP

La Fuerza de Tarea Conjunta sospecha que una célula del EPP fue la que interceptó el domingo a dos jóvenes menonitas, en un aparente intento de secuestro. Se rastrean pistas del grupo, integrado por entre cuatro y seis malvivientes.

El vocero de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), Tte. Cnel. Víctor Urdapilleta, se refirió a los últimos informes que se manejan en torno al ataque que sufrieron dos hermanos menonitas de 17 y 14 años de edad, en la colonia Río Verde, distrito de Santa Rosa del Aguaray.

El uniformado confirmó que una de las hipótesis que se barajan hace referencia a un intento de secuestro, aunque se apresuró a señalar que es una “posibilidad”. “Por el área en que ocurrió y el modus operandi, no podríamos descartar la posibilidad de que sean integrantes del EPP”, refirió.

Comentó que inicialmente se habló de un intento de robo. “Inicialmente, mencionamos que podría ser un intento de robo agravado y al mismo tiempo podría haber sido un intento de secuestro de uno o ambos jóvenes; se mantienen esas dos hipótesis y estamos trabajando al respecto”, reafirmó.

Sobre la posibilidad de que nuevamente el grupo criminal autodeminado EPP esté detrás de este nuevo ataque, confirmó que habría una célula activa en la localidad. “Una célula tal vez está operando en la zona; encontramos huellas de personas que protagonizaron este hecho”, refirió.

Sobre los datos que se manejan sobre los atacantes, confirmó que los mismos sumarían entre cuatro y seis, no dos, como inicialmente se informó. Aclaró que no se manejan mayores detalles, debido a que los menonitas inmediatamente huyeron tras ser alteados en medio de la oscuridad. “La noche, más el susto… Y al empezar a escuchar la primera voz de alto, empezaron a correr, lo que no les permitió ver más detalles de sus atacantes”, manifestó.

Al ser abordado respecto a si se trataría de la misma célula que se llevó a Franz Wiebe, considerando que ambos sucesos ocurrieron en la misma colonia, el vocero de la FTC no confirmó ni descartó la posibilidad. “No quisiera entrar en ese detalle porque podría equivocarme; no quiero que se quiten conjeturas”, se limitó a señalar.

Adelantó que el siguiente paso es aguardar el resultado de las pruebas balísticas que se practican a las vainas servidas recogidas del lugar. “Las vainas que quedaron podrían confirmar si coinciden con otros golpes en que participaron estos grupos criminales”, indicó.

Fuente: ABC Digital.