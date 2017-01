Despojó de su terreno a albañil y ahora construye sobre el arroyo

Un empresario que supuestamente despojó de su terreno a un albañil, ahora construye en el borde del arroyo contiguo al inmueble, ubicado sobre la avenida Roberto L. Petit del barrio San José de Ciudad del Este. Funcionarios de la comuna clausuraron la obra, pues no contaba con planos aprobados y además afecta a un cauce hídrico. El denunciando es Eugenio Moreno Estigarribia.

En el inmueble en cuestión vivió durante 30 años un albañil identificado como Miguel Ángel Cubilla, de 53 años. Sin embargo por una acción judicial promovida por Moreno, el juez civil del Sexto Turno de Ciudad del Este, Natalia Moreno Tottil ordenó el desalojo del antiguo ocupante, el miércoles de la semana pasada.

Esta semana se inició allí una construcción que fue clausurada ayer. Esto tras una fiscalización a través del departamento de obras de la comuna esteña. Se constató que no se respetó la franja de protección del arroyo. Además, ocupa parte de la avenida y los propietarios no presentaron ninguna documentación de la autorización para la construcción.

El fiscal de Obras Particulares de la Municipalidad de Ciudad del Este, Miguel Cabañas, explicó que la obra se estaba realizando al borde del arroyo, por lo que suspendieron todas las construcciones hasta que el propietario o encargado presente todas las documentaciones correspondientes. Especificó que ocupan toda una bocacalle y estaban amurallando el cauce hídrico.

“Aparentemente va a ser una obra muy grande, hemos dispuesto la clausura, dando cumplimiento a la orden del juzgado de faltas municipales. Hasta el momento los propietarios no han presentado ninguna documentación, por lo que esta obra está siendo realizada de forma ilegal y sin autorización”, refirió Cabañas.

INDIGNADOS

A su vez los vecinos del lugar se mostraron bastante preocupados por dicha construcción. Miriam Quintana manifestó que además de la construcción, que ocupa la calle, estaban cercando un arroyo. “Solo un pedazo de la calle dejaron libre, hicieron un muro y ahora pretenden cerrar un arroyo. La gente está muy indignada con todo esto. Este señor tiene su piscina y su mansión. No contento con eso quiere ocupar la calle y el arroyo también”.

Además, denunció que la Policía Nacional en vez de resguardar y dar seguridad a todo el barrio resguarda la obra irregular, “Los policías estaban haciendo guardia particular aquí, en vez de proteger a la gente de los delincuentes. Vienen a resguardar este lugar, supuestamente por orden del juez. Pensamos incluso que Cartes se iba a mudar aquí por todos los privilegios y por toda la aparatosidad policial que mueve este señor”, culminó Miriam Quintana