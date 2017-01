“Kelembu” acusa a Zacarías de quedarse con dinero de venta de casillas de metal

Hace varias semanas, los mesiteros soportan la incertidumbre de no saber si accederán a sus locales. Además, llueven las denuncias de ventas de casillas a personas que nunca trabajaron en la zona conocida como la cuarta etapa del microcentro de CDE. El concejal Celso Miranda “Kelembu” acusó a Javier Zacarías de quedarse con parte de lo recaudado de los negociados con los puestos. Dijo que presentará denuncia en la unidad de Delitos Económicos de Asunción.

Ayer siguieron los incidentes y las denuncias de trabajadores de la vía pública que aseguran que sus puestos de ventas fueron entregados a personas que nunca trabajaron en dicho lugar. Afirman que quienes están varios años en el lugar son desplazados y colocados en sitios más alejados. Añaden que una de las dirigentes de la Asociación de Mesiteros de la Zona Jebai Center, Mirna Maciel, (agremiada a la Federación de Trabajadores de la Vía Pública), exige dinero a los trabajadores para que estos permanezcan en sus lugares de trabajo.

El concejal Celso Miranda, intentó presentar ayer una denuncia ante el departamento de Investigación de Delitos Económicos de la Policía, en CDE, pero allí le aconsejaron que la presente en la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, en la capital del país. El edil adelantó que hará la denuncia hoy.

Miranda agregó que la Municipalidad de CDE invirtió más de G. 27.000 millones para que los mesiteros tengan un lugar mejor donde trabajar y una mejor calidad de vida, pero que las obras terminaron siendo utilizadas para negociados.

“El fin era mejorar la condición de vida de los mesiteros y dignificar su trabajo, no vender a otras personas que no pertenecen al lugar”, expresó

Explicó que la denuncia presentará contra la dirigente, Mirna Maciel; el jefe de fiscalización de la comuna, Ireneo Franco; y contra la intendente de CDE, Sandra McLeod de Zacarías. También acusó al marido de la jefa comunal, Javier Zacarías, de quedarse con parte del dinero de los negociados de las casillas. “Se trata de una red de corrupción. Es esta Mirna Maciel la que agarra el dinero y le da a Ireneo Franco, quien después le da el dinero a Zacarías Irún”. Agregó: “los funcionarios municipales y socios de la Federación no van a vender los puestos sin el permiso de Zacarías. Hacen eso porque tienen autorización, es más, tienen órdenes de recaudar”, expresó.

Comuna desmiente acusación

La comuna esteña, administrada por Sandra McLeod de Zacarías, a través de un informe desmintió al concejal Celso Miranda, asegurando que los mesiteros que denuncian las irregularidades no tienen documentos propios, sino los de otras personas y que los mismos están adulterados.

“Presentó documentos falsificados de supuesto cobro de canon pertenecientes a una familia de seguidores suyos. El número de los mismos, conocido como R.C.M. pertenece cada una de las 3 casillas a otros arrendatarios, por lo que la dirección jurídica estudia acciones legales a seguir a partir de ahora, con referencia a este tema. El mismo presentó el pago de canon de tres casillas adulteradas, las mismas luego de realizar la verificación correspondiente se descubrió que dichos documentos fueron falsificados y que pertenecen a otras personas”, señala.

Además, agrega en el informe que “ante la serie de irresponsables denuncias presentadas por algunas personas interesadas en crear inconvenientes a la ubicación de vendedores de la vía pública, la Municipalidad de Ciudad del Este, aclara que la entrega de casillas se realizan conforme a los documentos que avalan el derecho de cada una de las personas, al mismo tiempo se rechazan las denuncias malintencionadas de algunos políticos que intenta lucrar con este conflicto”.