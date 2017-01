Abogada renuncia a la defensa de libanés

La abogada Nilsa Casco renunció este miércoles a la defensa del libanés Alí Fouani, tras no aguantar los escraches en las redes sociales.

La profesional considera que el caso se volvió perjudicial para su imagen teniendo en cuenta que es candidata al Consejo de la Magistratura y sus adversarios utilizan para desprestigiarla.

“Están usando este caso para desprestigiarme. Como soy candidata al Consejo de la Magistratura, ahora mis adversarios oportunistas que se hacen de los santularios aprovechan para desacreditarme y para desprestigiar mi buena imagen”, dijo la abogada a ABC Color.

Agregó que, entre ayer y hoy, pasó terribles momentos porque en las redes sociales la insultaron y la escracharon y, por esa razón, decidió dar un paso al costado en la defensa del libanés acusado de torturar a un niño. “Pasé terribles momentos; me decían por las redes que estaba loca. Me tildaron de todo, porque nuestra sociedad no entiende que nuestra misión como abogados es la defensa, no importa a quién ni para quién”, dijo Casco.

Manifestó que su excliente debe ser juzgado por los organismos correspondientes, pero la sociedad está tomando la justicia por manos propias. “Ayer cuando fue a la cárcel casi lo lincharon. Tuve que solicitar que se le garantice la seguridad porque no se puede tomar la justicia por mano propia”, aseveró Casco.