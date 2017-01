Echado de Tesãi por no firmar planilla pro reelección

Bruno Saldaña, estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Este (UNE), denunció que fue echado de la Fundación Tesãi de CDE, por no haber firmado la planilla en la que piden la validación de la reelección.

Comentó que hace varios meses era amenazado con ser sacado por directivos del centro asistencial tras los comentarios y opiniones que hizo a través de su cuenta de la red social Facebook, que contenían críticas hacia el gobierno de Horacio Cartes.

“Sinceramente no creí que lleguen a esto. Yo no voy a apoyar la violación a la Constitución Nacional para que se instale una dictadura. Mis hijos pueden encontrar comida en cualquier parte, pero ejemplos, dónde van encontrar ellos si yo no le doy. Uno no cree las cosas que están pasando hasta que te toca. Por qué ellos se involucran en aquello que pensás o creés si uno no le ofende a alguien”, apuntó.

Agregó: “Ahora sí creo que existe una dictadura. Se le ata a la gente desde el estómago diciéndole ‘le vas a dejar a tu hijo sin seguro’”.