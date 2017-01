Horóscopo 11 de enero de 2017

ARIES: Vas a recibir mucho apoyo, amor y cariños, por parte de la persona querida. Eso te ayudará para superar un momento difícil debido a un problema con tus parientes. Si naciste en los primeros días del signo, aprovechas del excelente entorno astral de este día feriado para el juego, las loterías. NUMERO PREDILECTO: 18

COLOR DE LA SUERTE: ROJO

TAURO: Una aventurita amorosa que te proporcionó muchas expectativas se va a acabar. No lamentas nada, no podía andar la relación; a corto plazo habría resultado una atmósfera pesada. Los planetas indican que todavía no llego por ti el momento de la estabilidad en este ámbito de tu vida.

NUMERO PREDILECTO: 51

PIEDRA ENERGÉTICA: ÓPALO

GEMINIS: Un abanico de oportunidades se va a presentar en el trabajo si estás en busca de una nueva actividad. Tendrás dificultades para elegir pero debes decidirte pronto. Los astros te aconsejan de eliminar las propuestas de actividad sedentaria; mejor será escoger una relacionada con el comercio, la venta, los negocios.

NUMERO PREDILECTO: 39

COLOR DE LA SUERTE: VERDE

CANCER: Un hecho imprevisto será al origen de un sustancial ingreso de dinero. Esta suma inesperada te tranquilizará y te procurará la libertad de movimiento que te hacía falta. Hay un aniversario que estás a punto de olvidar; cuidado porque unas personas se van a enojar contra ti.

NUMERO PREDILECTO: 83

PIEDRA ENERGÉTICA: AMATISTA

LEO: Tu energía es muy alta, tenés ganas de cambiar muchas cosas. Aprovechas del ambiente astral propicio. Vas a poder concretar un proyecto que está en tu mente desde mucho tiempo. En tu vida sentimental dejas los acontecimientos suceder, después podrás tomar una decisión.

NUMERO PREDILECTO: 12

COLOR DE LA SUERTE: ROSADO

VIRGO: Sientes que la persona amada no tiene mucha confianza en ti. Quedarte en la defensiva sería negativo y un perjuicio. Demuestra tu fidelidad por más aproximación, más romanticismo y más atención, quédate siempre a sus lados. Si no resulta esta nueva actitud es que era un pretexto para apartarse.

NUMERO PREDILECTO: 9

COLOR DE LA SUERTE: BLANCO

LIBRA: Siempre sensible al ritmo de Venus, el astro del amor y de la belleza, hoy vas a sentir una falta de seguridad, una falta de confianza en ti. Siguas los consejos de tu entorno antes de tomar cualquiera decisión importante o, si podes, espera mañana, estarás en mejor estado de ánimo.

NUMERO PREDILECTO: 81

COLOR DE LA SUERTE: NEGRO

ESCORPIO: Tu vitalidad muy alta te procura la admiración de la gente pero te vuelve fastidioso para tu círculo próximo; ellos no tienen tu ardor, piénsalo. De toda forma es necesario poner un freno a tus actividades, caso contrario tu corazón no tolerará tantos esfuerzos. Buena suerte en los juegos por la noche.

NUMERO PREDILECTO: 44

COLOR DE LA SUERTE: AZUL

SAGITARIO: Es el momento de operar una selección en tus relaciones amistosas. Demasiada gente te rodea solamente por interés y no por simpatía. Tenés que eliminas los que aprovechan de tu bondad, los inútiles. Guardas solamente los sinceros, los que ya te probaron su franqueza y su fidelidad. NUMERO PREDILECTO: 3

MEJOR AFINIDAD: CON TU PROPIO SIGNO

CAPRICORNIO: Vas a sufrir retrasos y dificultades en tu labor. Mejor escuchar sin decir nada las amonestaciones sino resultará un enfrentamiento estéril, y para vos grandes probabilidades de quedarte sin trabajo. Tu vida sentimental está en reposo pero los astros dicen que no es por mucho tiempo.

NUMERO PREDILECTO: 50

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE TAURO

ACUARIO: Por causa de una contrariedad en tu vida familiar tu estado de ánimo no es bueno, no estás en condiciones para pensar con claridad; además faltas de objetividad. Lo que te parece urgente de solucionar hoy puede esperar unos días más, cuando estarás con la mente más clara.

NUMERO PREDILECTO: 95

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE PISCIS

PISCIS: Te gustaría que tus próximos te escuchen más, que respetan tu labor, que tus familiares toman en cuenta tus ideas y sugestiones. Es fácil, reduzcas de mitad tus actividades y vas a verlos acudir para pedirte tu ayuda. Tu estomago es perezoso, tenés que hacer algo al respeto.

NUMERO PREDILECTO: 79

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE ESCORPIÓN