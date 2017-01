Obras de Fonacide 2016 no estarán listas para el inicio del año lectivo

Las obras costeadas con recursos de Fonacide, a través de la Municipalidad de Ciudad del Este, a cargo de Sandra McLeod de Zacarías (ANR), registran una excesiva demora en su ejecución. Las construcciones que se realizaron con la trasferencia del 2016 recién se entregarán entre febrero, marzo y abril de este año. Es decir, la mayoría será entregada después del inicio del año lectivo, previsto para el 24 del próximo mes.

Según el Ministerio de Hacienda, la comuna esteña recibió en concepto G. 7.128 millones, en concepto de Foncide 2016. En contrapartida, según un informe enviado por la comuna, con la trasferencia se adjudicaron obras en unas 64 instituciones educativas de la ciudad. A la lista de obras se suma otras trece que corresponden a un remanente del periodo 2015 con lo cual totalizan unas 77 construcciones.

Las autoridades municipales prometieron la entrega de 32 aulas nuevas para este año lectivo, pero recién para febrero, marzo y abril. Es decir, en muchas escuelas iniciarán el año lectivo sin que se hayan culminado las construcciones que se financiaron con la trasferencia del año pasado. En su mayoría, las licitaciones fueron aprobadas ya en los últimos meses del año pasado.

En un informe remitido ayer por la comuna esteña se mencionaba la entrega de 32 nuevas aulas para el inicio del año lectivo, que realidad no se culminarán antes del inicios de las clases, previsto para el 24 de febrero.

La jefa de Obras de la Municipalidad de Ciudad del Este, Raquel Reinoso, afirmó que desde la creación de la ley del Fonacide la institución municipal benefició al 93 % de las instituciones.

Uno de los principales cuestionamiento en el uso de Fonacide en la comuna esteña es la falta de respeto a la lista de priorización de la microplanificación, que se elabora en forma conjunta entre autoridades de la institución, el Ministerio de Educación y la comunidad educativa. La organización Reacción que se dedica al monitoreo en el uso de Fonacide detectó en reiteradas ocasiones que la lista de prioridad no se respeta. Además en la pesquisa del año pasado hallaron anomalías como el desconocimiento de las propias autoridades de las instituciones educativas respecto a su ubicación en el listado de priorización y las herramientas digitales de auditoría ciudadana, ninguna autoridad educativa visitada tenía a disposición el contrato de la obra y la mitad de las instituciones educativas no contaban con terrenos a nombre del MEC, entre otras.