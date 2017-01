“¿Querés que agarre un arma y me pasee?”

“¿Qué querés que haga? ¿Que agarre un arma, me ponga un chaleco y me pasee por la calle? Ese no es el trabajo de un ministro”, declaró Tadeo Rojas cuando fue consultado sobre su actitud pasiva ante un intento de nuevo secuestro en la zona del EPP.

Ayer, el ministro del Interior, Tadeo Rojas, fue abordado sobre el caso del supuesto intento de secuestro a los dos menores menonitas en Colonia Río Verde. “Se están haciendo todas las tareas investigativas. La Fuerza de Tarea Conjunta está haciendo los trabajos que le corresponde y el vocero de las FTC estará dando mayores datos. No quiero entrar en especulaciones para quedar bien. Están los organismos competentes en la zona”, declaró.

Cuando le preguntaron el porqué priorizó una actividad partidaria en pos de la reelección presidencial antes que un posible intento de secuestro, el ministro del Interior, Tadeo Rojas, respondió que él tiene un horario de oficina y fuera del mismo acudió a realizar esa tarea. “No por eso estoy descuidando la seguridad del país. Para mí fue un placer y me encantó acompañar a los dirigentes de mi partido”, manifestó.

Asimismo, Rojas reaccionó ante las insistentes preguntas de los periodistas y dijo que la función de un ministro es más bien administrativa y que no es necesario que vaya corriendo cada vez que ocurra algo. “¿Qué querés que haga? ¿Que agarre un arma, me ponga un chaleco y me pasee por la calle? Ese no es el trabajo de un ministro”, cuestionó, ya visiblemente molesto.

El ministro también afirmó que los periodistas quieren sacarle de su rol. “Voy a ir al Norte cuando considere necesario. Creo que ayer no era necesario porque están los encargados de la FTC haciendo el trabajo que les corresponde”, justificó.

Desde tempranas horas, Rojas evitó dar declaraciones a la prensa con respecto a este caso y evadió todo tipo de preguntas, al igual que el comandante de la Policía Nacional, Críspulo Sotelo. Este pidió consultar sobre el tema al vocero de la FTC: “Para que se tenga la opinión correcta de lo que ocurre en el lugar está la gente correcta. Yo no puedo opinar de lo que no tengo a mano”, respondió Sotelo.