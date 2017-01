Sin agua, en medio de ríos, lagos y arroyos

Desde hace varios días los pobladores de Ciudad del Este que dependen del servicio de la Essap sufren la falta de agua, consecuencia del pésimo servicio de la institución. La situación se torna insostenible más aún considerando la temporada de calor que azota a nuestra región. Hay que señalar que la capital del Alto Paraná, pese a estar asentada sobre la mayor reserva de agua del planeta, el acuífero Guaraní, y de estar rodeada de ríos, lagos y arroyos es una de las pocas ciudadades del interior, donde los habitantes todavía consumen agua no tratada, de pozos comunes, o dependen de aguateras particulares con lamentable servicio.

Solo un reducido grupo de familias concentradas en la zona del microcentro esteño y algunos barrios de las inmediaciones que no superan las 3.000, acceden al servicio de la Essap, con una población de más de cerca de 250 mil habitantes. En los demás barrios de la capital departamental a diario los habitantes sufren el vergonzoso servicio de las aguateras privadas, que ni siquiera tienen infreastructura en condiciones, y los reclamos ni siquiera son escuchados. Todos los años en el verano se repite la misma historia, sin que ninguna autoridad plantee una solución al problema.

Es una de las grandes deudas de los que dicen llamarse autoridades y dirigentes de nuestra región, quienes a estas alturas no supieron gerenciar que se provea a una de las regiones más importantes de la República con un sistema de abastecimiento de agua potable, acorde.

Se sabe que un proyecto de envergadura que había traído la Agencia de Cooperación Internacional del gobierno de Japón había fracasado por una disputa entre dos seudodirigentes locales. Desde aquel entonces, nunca más hubo un planteamiento serio de instalar un sistema de agua potable y alcantarillado sanitario para la población. A consecuencia de esto, en las casas las familias siguen utilizando pozos ciegos comunes, contaminado las aguas subterráneas y los pozos del vecindario.

Las consecuencias de esta falta de visión y de extrema irresponsabilidad de las autoridades, en la salud pública y en el medio ambiente, serán catastróficas, a mediano y largo plazo. Más que plantear soluciones parches, urgentemente hay que buscar soluciones de fondo, a un problema de extrema gravedad. Es vergonzoso que una ciudad que pretende llamarse turística, siga dependiendo de un servicio de distribución de agua totalmente colapsado y que ni siquiera tiene un sistema de alcantarillado sanitario. Mientras tanto, nuestras autoridades están enfrascadas en sus disputas estériles y proyectos particulares, para perpetuarse en el poder y seguir sometiendo a la ciudadanía, al sufrimiento y el atraso.