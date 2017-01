Afirman que desvinculación de joven no fue por negarse a firmar planilla

El gerente ejecutivo de la Fundación Tesãi, Jorge Frutos, negó que el funcionario Bruno José Saldaña haya sido despedido por no firmar la planilla pro reelección. Aseguró que otros 30 funcionarios de la institución no accedieron a firmar y no fueron desvinculados.

Explicó que el motivo obedece al vencimiento de contrato y por una cuestión de reestructuración del servicio. Agregó que Saldaña, en el 2015, ya había sido parte del plantel de la fundación, pero que en aquella oportunidad fue despedido supuestamente tras agredir a un compañero.

El directivo sostuvo que Bruno Saldaña tiene un carácter irascible y explosivo, lo que le generaba problemas en sus relaciones interpersonales dentro de su ámbito de trabajo. “Es una persona temperamental. Acá la gente le conoce. Esa es la diferencia con Asunción, donde se tiene otra idea de él”, remarcó el gerente.

“Luego de ese incidente él constantemente me llamaba, me decía para ayudarle, para ver si había un puestito, para darle otra oportunidad”, indicó.

Frutos siguió explicando que ante la insistencia y la situación familiar de Saldaña, se reconsideró su caso y mediante un convenio social se le hizo responsable de un puesto de Admisión en el Hospital Materno Infantil Los Ángeles, dependiente de la Fundación Tesãi.

Con relación a la planilla a pro reelección via enmienda constitucional, Frutos sostuvo que tiene información que la planilla estuvo circulando en los pasillos de la institución. Aclaró que según los datos de 150 funcionarios, 30 aproximadamente no firmaron “Esa gente sigue trabajando sin ningún problema, jamás hubo presión ni coacción de ningún tipo”, refirió tajantemente.

Consultado como interpreta la denuncia hecha por el funcionario desvinculado afirmó que no lo entiende, “Le dimos la mano el año pasado. Porque cuando me pedía trabajo se acordaba de sus hijas y yo le decía que hubiese pensado en ellas antes de pegarle a un compañero. El mismo decía que le traicionaba el temperamento, me extraña sus declaraciones, hasta ahora nos asombra que haya hecho acusaciones de ese tipo. Nos ajustamos a las leyes, lamento que le haya dado otro cariz a esta situación ”, expresó finalmente.