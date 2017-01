Policías intentaron proteger a cinco implicados en hurto

Agentes del puesto N° 11, del barrio Santa Ana de Ciudad del Este, intentaron proteger a cinco implicados en un caso de hurto y no pretendían comunicar el caso a la Jefatura de Policía, hasta que nuestro reportero gráfico tomó algunas fotografías en la sede policial. Un uniformado y el abogado de los sospechosos intentaron sobornar al fotógrafo de Vanguardia para no publicar la detención.

Sebastián Víctor Espínola Rodríguez (26), Marcelo Augusto González Ocampo (21), Luis Omar Arce Rodríguez (20) y dos adolescentes fueron detenidos por los policías por un caso de hurto registrado en una vivienda ubicada en el barrio Santa Ana, de Ciudad del Este, el martes pasado. Del poder de los sospechosos fue recuperada la totalidad de los objetos robados como: televisores, equipo de DVD entre otros, pertenecientes a Hugo César Quintana Alderete.

Un reportero gráfico de Vanguardia acudió hasta la sede policial para fotografiar a los detenidos, pero llamativamente los uniformados se hicieron los desentendidos al informar que no había demorado alguno. Sin embargo, cuando nuestro compañero de trabajo encontró las evidencias requisadas en la oficina de guardia, un agente le aclaró que detuvieron a cinco sospechosos y le pidió que no se publique la detención porque “la madre de uno de los demorados ya lloró mucho”.

El uniformado incluso intentó sobornar a nuestro reportero gráfico ofreciendo dinero “para el combustible”.

El abogado Ramón Aguilar, defensor de los detenidos, también entró en contacto con nuestro compañero de trabajo para ofrecer “una platita” para evitar la publicación.

La víctima también se mostraba favorable al deseo de los policías y pidió no divulgar la detención de los sospechosos.

Aparentemente los uniformados no iban a informar a la Jefatura de Policía ni al Ministerio Público sobre el procedimiento, pero después comunicaron a sus superiores.

La detención de los cinco detenidos fue comunicada a la fiscal de turno de Ciudad del Este, Claide Acosta Pérez, quien convocó a los sospechosos al igual que a Quintana Alderete y a su pareja para una declaración.

Los detenidos dijeron a la agente que la pareja de Quintana Alderete les habría entregado los objetos para que guarden, ya que había vencido el contrato del alquiler de la casa donde residían. Por su parte, la mujer dijo a la fiscal que no le informó a Quintana Alderete sobre la entrega de los objetos y que por eso había presentado la denuncia ante la sede policial.

Ante esa situación la fiscal Acosta Pérez dispuso la libertad de los detenidos, pero informó que seguirá investigando el caso para verificar la veracidad de las declaraciones de los sospechosos y de la mujer.