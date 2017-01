Presentan querella contra libanés que torturó al bebé de un año

El libanés Ali Fouani (25), quien supuestamente torturó a su hijastro de un año y cuatro meses fue querellado ayer ante el juez Amílcar Marecos, por el padre biológico del bebé. Este último otorgó poder a dos abogados el martes pasado, pero luego pidió que la acción judicial no se presente, pues habría sido fue presionado para hacer un arreglo. En tanto, la abogada Nilsa Casco renunció a la defensa de Fouani.

Los abogados Rolando Cáceres y Rolando Barboza presentaron la querella adhesiva ayer a la mañana ante el juez Marecos para coadyuvar en la investigación penal por lesión grave y violencia familiar que está a cargo del Ministerio Público. En el escrito hicieron una fuerte crítica a Fouani,quien tras estar prófugo desde el mes pasado se presentó ante la Justicia y ya está recluido.

“Este criminal malnacido ha realizado este hecho punible desde hace tiempo, según aseveraciones de la expareja sentimental de nuestro poderdante”, reza parte del escrito.

El padre biológico del bebé explicó que el martes pasado otorgó el poder a los profesionales del derecho. Sin embargo, dijo que poco después pidió a Cáceres que no presente aún la querella. Refirió que contratará a un abogado de su confianza para presentar la acción. Sin embargo, Cáceres ya había presentado el escrito, ayer a las 09:20. Al ser consultado sobre el cambio de decisión de su cliente dijo que está siendo acosado para hacer un arreglo económico por un monto irrisorio. Dijo que nada comunicó y que hará su trabajo hasta que le revoquen el poder.

“Tenemos conocimiento de que la abogada (Casco) se está acercando al padre de la víctima para retirar la querella, tras un acuerdo económico. Está siendo acosado y estamos esperando que use su inteligencia y no negocie el dolor del menor”, dijo. Anunció que incluso tienen previsto hacer otra denuncia ante la comisión de derechos humanos tanto de la cámara de diputados como senadores y la Corte Suprema de Justicia.

SIGUE INTERNADO

El bebé sigue internado en el Hospital Regional de Ciudad del Este, pero tienen previsto darle alta médica el próximo viernes. Fue sometido a dos cirugías, una en el rostro y otra en el muslo. En este último caso, la infección a causa de golpes habría llegado hasta los huesos, según explicaron los médicos a los familiares.

El padre del bebé dijo que hacía cuatro meses que no veía a su hijo cuando se enteró de que era maltratado a golpes. Dijo que la última vez que le vio no tenía rastros de golpes. Refirió que quiere llevar a su hijo a su casa y que su hermana lo ayudará a cuidarlo.

Abogada renunció a su defensa

La abogada Nilsa Casco renunció ayer a la defensa técnica del libanés Ali Fouani. La misma explicó que tomó esa decisión por una cuestión de ética. Al ser consultada si en realidad fue por las críticas dijo, “soy madre y entiendo lo que muchos piensan. Mi misión fue efectiva, la de conseguir ponerle a la justicia”, expresó.

Casco, tras presentar a su cliente ante el juez había dicho a los medios de prensa que Fouani actuó bajo los efectos de drogas que lo hacían ver al niño como el diablo. Dijo que no reconocía los hechos porque tenía alucinaciones. La profesional es candidata al Consejo de la Magistratura y la defensa a su cliente desató una crítica generalizada en las redes sociales. Su decisión de apartarse sería en parte para no afectar su candidatura.