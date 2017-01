Que la gente decida sacarte a patadas

“Que la gente decida”. Si partimos de ese cuento que nos están vendiendo; bien, sería bueno que lo aplicáramos a todas las demás leyes contempladas en nuestra constitucional nacional.

Que la gente decida si quiere o no, respetar las leyes. Que la gente decida si quiere o no, abortar.

Que la gente decida si prefiere o no, robar. Que la gente decida si quiere seguir cumpliendo horarios. Que la gente decida si matar puede ser bueno, o no. Que la gente decida hacerse cargo o no, de sus hijos. Que cada uno decida si honrará sus cuentas y compromisos. Que cada uno haga lo que se le dé la puta gana.

Me tienen podrido con ese tema. No podemos elegir cual ley cumplir y cual no.

Las leyes se cumplen, todas, sin excepciones. No podes pasar por encima de la misma constitución que te puso ahí.

Si el propio gobierno no está dispuesto a respetar lo que dice un artículo de nuestra constitución nacional; nadie, ningún ciudadano de ésta República está obligado a cumplir con los doscientos noventa artículos restantes.

A ley pareja, nadie se queja.

O la ley rige para todos, o no rige para nadie. Simple.

Los únicos que se rehúsan a cumplir las leyes, son los delincuentes. Es un buen momento para saber quién es quién.