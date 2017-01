Bebé torturado será entregado a una tía paterna, tras su alta

El bebé de un año que habría sido brutalmente torturado por su padrastro será dado de alta médica hoy. Será entregado a su tía paterna, en tanto dure el proceso para decidir sobre su guarda permanente. El padre del menor negó categóricamente las versiones sobre un supuesto arreglo económico con el presunto agresor.

El bebé había sido ingresado al Hospital Regional de Ciudad del Este, el 20 de diciembre pasado con varias heridas en distintas partes del cuerpo. Fue llevado por su madre y su padrastro, Ali Fouani, ambos imputados por la Fiscalía. La primera por faltas al deber del cuidado y el segundo por lesión grave y violencia familiar.

Desde entonces, el niño fue sometido a varias cirugías, tenía golpes en la cabeza, rostro, muslo y costilla, en esta última parte con tres fracturas. Además, tenía quemaduras y una de sus uñas había sido arrancada, presuntamente a mordisco. Luego de 16 días de internación, tienen previsto darle alta en el transcurso de esta jornada, según dijo ayer el padre biológico. También contó que será entregado a su hermana, en tanto se resuelva el proceso judicial sobre su guarda.

En torno al caso se desataron varios rumores, principiante luego de que el miércoles pasado, los abogados Rolando Cáceres y Rolando Barboza hayan presentado una querella contra Fouani. El padre biológico de la víctima les firmó un poder el martes a la tarde pero poco después les pidió que no presenten la acción, pero los letrados lo concretaron.

Ayer se presentó otro abogado, Cristian Tuma, para llevar adelante el proceso. Según Cáceres este formaría parte de un plan para dejar libre al extranjero. “Comunico que lastimosamente ya me han revocado el poder para defender al niño torturado. Hice lo que pude. Hay manos oscuras atrás, para liberar al monstruo este. No se cómo parientes de autoridades pueden acompañar este tipo de atrocidades contra pequeños indefensos”, aseguró el letrado en su cuenta del Facebook.

Con respecto a las versiones de que el padre biológico aceptó G. 5.000.000 como arreglo amistoso pero este negó categóricamente. “No agarré ni voy a agarrar, queremos que sufra en la cárcel por todo lo que hizo”, afirmó.