Despido fue por fin de contrato

El gerente ejecutivo de la Fundación Tesãi, Jorge Frutos, negó que el motivo de la desvinculación del estudiante de medicina Bruno Saldaña, fuera porque no accedió a firmar la planilla pro reelección.

Manifestó que el motivo real fue que el estudiante tenía el contrato vencido y que por una cuestión de reestructuración del servicio, adecuación de la fuerza laboral ya no se le renovó. Dijo que en la Fundación existen 30 funcionarios que tampoco firmaron y siguen trabajando sin ningún tipo de inconveniente.

“El convenio social que tenemos con Itaipu establece contratos de trabajo por tiempo determinado: un año y se renuevan en caso de que la persona continúe. En el caso de Bruno Saldaña se decidió no continuar con su trabajo por motivos de readecuación de servicio”, puntualizó.

Comentó que Saldaña, ya había trabajado en la Fundación Tesãi en el 2015 pero que en aquella oportunidad fue desvinculado tras agredir a golpes a un compañero.

“Hay testigos de eso, e inclusive la víctima tuvo que ingresar por Urgencias para tratarse de los golpes sufridos”, precisó Frutos.

El directivo sostuvo que Bruno Saldaña tiene un carácter irascible y explosivo, lo que le generaba problemas en sus relaciones interpersonales dentro de su ámbito de trabajo. “Es una persona temperamental. Acá la gente le conoce. Esa es la diferencia con Asunción, donde se tiene otra idea de él”, remarcó el gerente.

Con relación a la planilla pro reelección vía enmienda constitucional, Frutos sostuvo que tiene información que la planilla estuvo circulando en los pasillos de la institución. Aclaró que según los datos de 150 funcionarios, 30 aproximadamente no firmaron “Esa gente sigue trabajando sin ningún problema, jamás hubo presión ni coacción de ningún tipo”, refirió. Consultado cómo interpreta la denuncia hecha por el funcionario desvinculado afirmó que no lo entiende, “Le dimos la mano el año pasado. Porque cuando me pedía trabajo se acordaba de sus hijas y yo le decía que hubiese pensado en ellas antes de pegarle a un compañero. El mismo decía que le traicionaba el temperamento, me extraña sus declaraciones, hasta ahora nos asombra que haya hecho acusaciones de ese tipo. Nos ajustamos a las leyes, lamento que le haya dado otro cariz a esta situación”, finalizó.

Estudiante refutó a Frutos

El estudiante de medicina, Bruno Saldaña, que fue desvinculado del Hospital Los Ángeles, de la Fundación Tesãi, refutó las declaraciones del gerente ejecutivo de la mencionada institución, Jorge Frutos. A través de su cuenta de red social, habló sobre el incidente que años atrás tuvo en el centro asistencial con otro compañero.

“Para los que quieran y para los que no. Tengo muchas cosas que aclarar. Es verdad, no soy un santo. Me tocó más de una vez ponerle en su lugar a algún que otro maleducado. Pero jamás van a poder vincularme con el narcotráfico. Estoy muy orgulloso de haber interferido en el año 2014, cuando presencié que una compañera de trabajo (enfermera), estaba siendo agredida físicamente por un hombre. Seguramente pude haber roto alguna que otra nariz (de las que me hice cargo), pero jamás se me ocurrió romper con el orden constitucional de un país”, refiere parte de su aclaración.

A continuación, Saldaña cuestionó algunos procederes de los responsables de la Fundación.

“Estaba trabajando ayer, un miércoles 11 de enero, cuándo me presentaron la planilla: ¿Por qué Frutos dijo que yo solamente trabajaba los sábados y domingos? De hecho, cumplía 45 horas semanales. Si mi contrato terminó el 31 de diciembre de 2016: ¿Qué hacía yo trabajando el 11 de enero de 2017? ¿Por qué en la programación del mes de enero, yo figuraba hasta el 31?

Si no me desvincularon por no firmar la planilla pro-reelección: ¿Por qué me notificaron dos horas después de haberme negado a firmar, en una nota elaborada el 11 de enero (ese mismo día), y pidiendo que sea ejecutada el 11 de enero (ese mismo día)”, objetó.

“Lo que algunos medios no nos van a contar nunca, es que yo me iba a comprar jeringas cuando no habían, que compraba vendas, remedios, termómetros, pañales, y todo lo que pudieran necesitar los pacientes para poder ser atendidos dignamente”, finalizó.