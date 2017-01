Portillo asume postura llanista y dio entender que Alegre es un dictador

El diputado Carlos Portillo, quien pertenece oficialmente al efrainísmo, dijo que apunta a la unidad y a la concertación, por lo que en la mira están las concertaciones con otros sectores políticos. Habló de que el único candidato que podría aglutinar es el senador Fernando Lugo, imitando el discurso de la senadora llanista, Zulma Gómez (PLRA). Además, criticó a Efraín Alegre y dio a entender que este es un dictador.

“El partido siempre mira hacia la unidad, ya sea alianza o concertación. No podemos estar cerrados a eso, porque nosotros como liberales necesitamos siempre unirnos con otras fuerzas políticas para llegar a nuestro objetivo y las condiciones están dadas. Sabemos que si tenemos posibilidad de candidatarle a otro que no sea del Partido Liberal, Fernando Lugo es el que puede aglutinar y llegar”, dijo en contacto con una radioemisora. Tal como lo había afirmado en una entrevista la senadora Gómez, quien da señales de que apoyaría la enmienda constitucional.

Aseguró que “Lugo puede conquistar nuevamente en el 2018. Tenemos candidatos que vamos a competir en las internas, pero fuera del partido creemos que el que tiene chances de llegar es Lugo.

Al ser consultado sobre la postura del efrainísmo, que asegura que el titular del partido, Efraín Alegre, debe ser el candidato del Partido Liberal, manifestó que en las internas Alegre tiene muchas posibilidades, pero que cada día están saliendo más referentes del efrainísmo, “porque no les gusta la prepotencia, la dictadura”.

“Nuestro presidente (Alegre) dice que Cartes es el dictador , pero muchas veces la gente no ve lo que está en sus ojos también, porque nosotros no somos criaturas, secretarios, aliados de alguien, pero eso no significa que voy a ser su secretario. En mi caso yo digo que soy diputado, electo por el pueblo fui elegido para venir a decidir, a votar y tener decisión propia y no que otra persona decida por mí, con eso ya basta”, remarcó.

Insistió en que “tienen que hablar bien conmigo la gente y si es que me convence su planteamiento, voy a acompañar. No importa que sea el presidente del partido, nosotros somos independientes y entonces, por ese lado es que en el partido liberal hay mucha división”.

“Hay mucha división, porque nadie quiere respetarle al otro, cada diputado, cada parlamentario se sacrifica para llegar acá y por lo mismo el mínimo de respeto nos merecemos”, remarcó.