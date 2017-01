Rachid confirma su renuncia

El viceministro de Seguridad Interna, Jalil Rachid, confirmó que ya presentó su renuncia a la cartera de Estado. Negó roce alguno con el ministro del Interior, Tadeo Rojas, y aseguró que solo quiso volver a sus funciones como fiscal.

El subsecretario de Seguridad Interna, ahora ya renunciante, confirmó lo que ya se venía adelantando desde ayer: decidió apartarse del Ministerio del Interior y volver al Ministerio Público, donde tenía un permiso en sus funciones como fiscal, ABC Digital.

Rachid mencionó que poco después de las 09:00 de este viernes presentó la nota en que comunicó formalmente su dimisión ante el ministro del Interior, Tadeo Rojas. “Hace una hora puse el cargo a disposición; solicité mi reincorporación al Ministerio Público, donde ya se dio entrada a mi pedido”, refirió.

Al ser abordado sobre qué le respondió el secretario de Estado al presentarle su renuncia, mencionó que solo se limitó a entregar el documento para luego retirarse inmediatamente de las oficinas.

Sobre la versión de roces con Rojas, señaló que “diferencias pudo haber habido, así como también con De Vargas, eso siempre; pero diferencia como pelea, nada. Tenía un permiso especial del Ministerio Público. El fiscal general me dio seis meses y luego volví a renovar el permiso por otros seis meses; ese plazo vence ya este mes y decidí volver a casa”, insistió.

Sobre la unidad en que le tocará trabajar dentro de la Fiscalía, aclaró que aún no le informaron. “No tengo la mínima idea de dónde me van a enviar; no me corresponde preguntar a dónde voy a ir, salvo que esté ahí por un cargo concursado. Soy uno más del Ministerio Público, un fiscal más, y bueno, es mi casa, me formé ahí y me sigo formando. Vuelvo a las filas del Ministerio Público”, manifestó.

Tras negar impasses con el ministro, se le insistió sobre algunas observaciones que haría para mejorar el trabajo en la cartera de Estado. “Es necesario que todos tiremos el carro juntos, el Ministerio del Interior, FTC, gente que está hacia el Norte… Es la única forma, no existe otro secreto; creo que ese es el camino”, se limitó a responder.

En la víspera, fuentes del Ejecutivo adelantaron la decisión de Rachid de renunciar como viceministro, aparentemente disconforme con el manejo político en la cartera a cargo de Tadeo Rojas.

Se menciona que uno de los factores determinantes fue la activa participación del ministro en la campaña de recolección de firmas en busca de la reelección del presidente Horacio Cartes. La actitud de Rojas llegó a tal punto que mientras casi secuestraron a dos menonitas más, la semana pasada, el ministro se dedicaba a actos proselitistas. Al ser encarado sobre ello, solo respondió: “¿Qué querés que haga? ¿Que agarre un arma y me pasee?”.

Jalil Rachid había asumido como viceministro del Interior en enero de 2016, en reemplazo de Javier Ibarra. Para ello solicitó un permiso y posteriormente una renovación, que vence este 22 de enero.