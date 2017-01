Se reanudan Formativas en el Este

Luego de un mes de descanso, esta tarde se reanuda el campeonato de las divisiones inferiores, que organiza la Liga Deportiva Paranaense. Boquerón recibe la visita de Atlético Stroessner, por la primera fecha de la etapa de revanchas. Los equipos tratarán de comenzar con el pie derecho la segunda ronda.

El club Boquerón es puntero en las categorías Sub 17 y Sub 19, y pretende triunfar para mantenerse cómodamente en la cima. En Sub 14 ocupa la sexta ubicación y necesita triunfar para acercarse a la cúspide. Los atleticanos están en media tabla en las tres categorías, por lo que deben ganar para mejorar sus respectivas ubicaciones e ingresar en zona de clasificación a la siguiente fase.

Mañana continúa la jornada de balompíé en dos escenarios. Charleston enfrentará de local a Tupí Guaraní, en el Km 10 Monday de Ciudad del Este y Nanawa será dueño de casa ante Cerro de Franco, en la comuna franqueña. En los tres escenarios mencionados, los cotejos de la categoría Sub 17 comienzan a las 13:50, luego, los de Sub 15 y Sub 19, respectivamente.

El domingo, 13 de Junio recibirá la visita de Ciudad Nueva, en el Km 10 Acaray de la capital del Alto Paraná. Los cotejos también se cumplirán en horario vespertino, en el mismo orden.

Primero de Mayo medirá en su cancha a Corrales, en Franco y Acosta Ñu visitará a Libertad, en el Km 8 Acaray de Ciudad del Este. A las 7:50 comenzarán los cotejos de Sub 17, posteriormente, los de Sub 15 y Sub 19, respectivamente.

En tanto, los lances entre Área 1 y Sol del Este, se pospusieron porque el primero competirá en el campeonato Soccer Internacional 2017 que se desarrollará en Viña del Mar, Chile, del 15 al 21 de este mes.