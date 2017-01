14-01-2017

Finalmente ayer HC presentó en el Tribunal Superior de Justicia Electoral la colección de firmas que logró de los funcionarios públicos. Tristemente Cartes sigue emulando las prácticas del tiranosaurio, ahora solo falta que desfilen los maestros colorados, los macheteros de Santaní y los garroteros de Ramón Aquino. Y así nos va…

********

HC y sus paquitos salen con el cuento de “que la gente decida”, tirando al tacho lo que dice la Constitución. A partir de ahora, la gente puede decidir si cumplir o no la Ley, pagar o no impuestos. Veremos cómo le va a su gobierno, que ya tiene un descalabro general con su presupuesto, si eventualmente la gente decide no pagar más impuestos. Total ahora vamos a supeditar todo a “que la gente decida”. Disparatero nivel Dios!!

********

Los médicos de los hospitales públicos se mandaron de vacaciones, el Ministerio de Salud no tiene rubros para contratar reemplazos y los pacientes terminan llorando por los pasillos. Esperan horas y horas para recibir atención médica y en muchos casos sin resultados. De mal en peor!