La asamblea de la Liga Paranaense será candente a principios de marzo venidero. Se perfilan los aspirantes a la presidencia y varios clubes están en desacuerdo con la gestión del titular saliente. La fracasada idea de vender el local y la decisión de la justicia de rematar el predio serían motivos para no aprobar la gestión de la administración saliente.



Los posibles candidatos a la presidencia trabajan sigilosamente. Herminio Roa es uno de ellos. Es directivo del Deportivo Boquerón y fue mucho tiempo gerente administrativo de la liga. El otro candidato sería Carlos Ortega. En su momento fue presidente de la entidad y en los últimos tiempos presidió el club Nanawa.

Alejandrino Garay dejará el cargo, luego de dos periodos de mandatos. Este último termina en clima de mucha turbulencia, debido a la idea de vender el local de la liga, la cual no prosperó, porque se violaron los estatutos con una convocatoria extemporánea para una asamblea extraordinaria.

Seguidamente, salió a la luz pública un préstamo de 93.404.000 guaraníes y 7.000 dólares americanos (unos 130.000.000 de guaraníes) de parte de Garay, a título personal, pero luego, gracias a una maniobra del asesor jurídico de la entidad, Pedro Eladio Pereira, la cuenta pasó a ser de la Liga Paranaense.

Darío Adalberto Britez Barreto es la persona quien prestó el dinero, que sería por 11 días, pero pasaron 3 años y no se canceló el compromiso. Entonces, el que cedió el dinero, recurrió a la justicia, esta embargó la Liga Paranaense y posteriormente ordenó el remate.

Garay, en una reunión con presidentes de clubes, firmó un documento, en el que se compromete pagar de su peculio la deuda e intereses. Además, hubo acuerdo para prescindir del abogado Pereira. Sin embargo, desde la firma de aquel acuerdo, Garay no se hizo encontrar, denunciaron sus colegas.

REUNIÓN DE PRESIDENTES

Los presidentes de clubes tienen previsto reunirse la próxima semana para adoptar una postura, respecto a la inacción de Alejandrino Garay. Apuntan que en la asamblea no se apruebe el balance de su administración. Además, aseguran que pedirán que se audite su gestión.