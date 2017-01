Atraso por culpa de la politiquería

Mbaracayú es un distrito del Alto Paraná que se encuentra a 70 kilómetros al Norte de la capital departamental. Tiene una superficie de 98.046 hectáreas y más de 8.500 habitantes. Como la mayoría de los pueblos del interior, sufrió las consecuencias de la terrible emigración precisamente por la falta de caminos y oportunidades. Su población había decrecido hasta llegar a 5.000, pero en los últimos años volvió a experimentar un crecimiento importante en la cantidad de habitantes.

Rodeada de tierras fértiles y la belleza del embalse de Itaipu, tiene en su jurisdicción un importante punto de salida y entrada de productos, Puerto Indio, por donde salen camiones con productos nacionales hacia territorio brasileño.

Desde hace 20 años los pobladores de Mbaracayú vienen reclamando la pavimentación del acceso al municipio. Desde la supercarretera Itaipu tiene un acceso de 15 kilómetros de camino de tierra para llegar a la zona urbana. De allí hay otra distancia de 60 kilómetros para llegar a la localidad de Puerto Indio, frontera con Brasil, donde se cruza con balsa. Allí también funciona una Aduana integrada entre ambos países.

La pavimentación necesariamente debe ser financiada con recursos del gobierno central, dado que el presupuesto municipal no alcanza para costear una obra de esa envergadura. Una ruta pavimentada puede significar en enorme desarrollo para esa región de nuestro departamento, porque además de facilitar la salida de productos, contribuiría enormemente para la explotación del turismo, por los increíbles recursos que se encuentran en la jurisdicción.

Según el intendente Edir Lermer, la falta de un caudal de electores interesantes es lo que siempre les excluye de los beneficios del gobierno central. “Cuando hablo con los políticos, no solo del gobierno sino también de mi partido, siempre dicen que Mbaracayú tiene muy pocos electores. Si se concreta la obra, el beneficio será muy importante no solo para electores de este municipio sino para todos lo que transitan por la zona”, reconoció el intendente.

Esta falta de acceso a caminos de todo tiempo en el municipio afecta también al área de la salud. El municipio cuenta con cuatro puestos de salud, donde los servicios se limitan a la consulta ambulatoria. No hay clínica u hospital, público ni privado. Las mujeres para dar a luz deber trasladarse hasta Hernandarias o Ciudad del Este, por varios kilómetros. El traslado que resulta un grave peligro para la paciente por el tiempo de espera y por los caminos en mal estado.

Es vergonzoso que miles de compatriotas sigan sufriendo la postergación y el abandono sencillamente porque electoralmente no son interesantes para los políticos. Es la muestra de la absoluta falta de patriotismo de nuestras autoridades, quienes por interés político así marginan a toda una población.