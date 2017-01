Berta Rojas recibe máxima distinción

La guitarrista Berta Rojas, tres veces nominada al Grammy Latino, recibió ayer la Orden del Mérito José Falcón, la máxima distinción que otorga la Cancillería paraguaya, por su trabajo para visibilizar la música y la cultura del país en el mundo.

La intérprete recibió la distinción de manos del canciller, Eladio Loizaga, en un acto celebrado en la sede ministerial al que acudieron varios ministros y embajadores de diversos países.

Rojas afirmó que esta condecoración supone “un honor muy grande” y que recibe la distinción “en nombre de todas las personas que trabajan muy silenciosamente por conseguir un sueño en un país en el que ser músico es, o era, casi un imposible”.

Para acercar este sueño a más personas, Rojas pidió a las autoridades paraguayas “unificar los esfuerzos de las distintas instituciones públicas para que los fondos asignados a la cultura tengan un mismo norte”. También insistió en que el desarrollo y la difusión de la cultura integren “una política de Estado que trascienda Gobiernos y permita que el gran Paraguay sea visible”.

“Hay un gran país, hay mucha gente que está trabajando muy seriamente en su música, hay tesoros y joyas escondidas que no tienen la oportunidad de ser visibles, y tenemos que encontrar políticas para hacer visibles esas voces que hoy no tienen cómo ser escuchadas”, observó.

En su caso, su primera gran oportunidad se materializó hace 25 años, cuando consiguió tocar por primera vez en el Southbank Centre de Londres, en un concierto que dio inicio a su carrera internacional.

“Esa primera vez sentí que, de alguna manera, llevaba la bandera paraguaya conmigo, y esa sensación me acompaña cada vez que me subo a un avión”, declaró Rojas.

Desde entonces, ha recorrido más de 40 países con su guitarra, y ha sido nominada en tres ocasiones al premio Grammy Latino: en 2012, por su disco Día y Medio, a dúo con el saxofonista cubano Paquito D’Rivera; en 2014, por su disco Salsa Roja, y en 2015, por Historia del Tango, grabado junto a la Camerata Bariloche.

Además, ha sido calificada como “guitarrista extraordinaria y embajadora de la guitarra clásica” por el Classical Guitar Magazine del Reino Unido. Esa distinción fue recordada en el acto de Cancillería por Loizaga, quien destacó además el trabajo de Rojas en la difusión de la obra del mítico guitarrista paraguayo Agustín Barrios “Mangoré” (1885-1944).

El canciller se refirió a la guitarrista como “figura emblemática” del Paraguay actual.

La Orden Nacional del Mérito José Falcón es la máxima condecoración que otorga la Cancillería paraguaya. En 2016 la recibió el artista plástico Koki Ruiz, autor del retablo donde el papa Francisco ofició una misa en su visita a Paraguay en 2015. Y antes el músicoLuis Szarán, director de la orquesta H2O Sonidos de la Tierra, que recientemente fue nombrada como Artista por la Paz por la Unesco.