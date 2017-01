Exigen justicia para bebé torturado

Un grupo de ciudadanos se manifiesta en estos momentos frente a la cárcel Regional de Ciudad del Este para exigir que no se libere al libanés que supuestamente torturó a un bebé. Los ciudadanos repudian el actuar de los jueces y fiscales quienes podrían dejar libre a Alí Fouani (25).

Fernando Ávalos, uno de los manifestantes dijo: “Repudiamos que jueces y fiscales esteños quieran favorecer al desalmado hombre que llegó a nuestra ciudad a asentarse y a enriquecerse de nuestra ciudad y de un momento a otro se convirtió en un asesino, por jugarle y torturarle a una criatura”, comentó.

Agregó que no comprende porqué la causa fue caratulada como violencia familiar, cuando “debería ser caratulada como intento de homicidio”.

“Estoy indignado, no puedo permitir eso. No creo que una pesona de corazón normal tenga el valor de hacer esto a un niño. Hay que ser un animal para hacer eso. Aunque los animales aman a sus crías. La justicia debería poner mano dura para que no ocurran más estos casos. Esto salió a la luz, pero hay miles no conocidos. No me parece que en el siglo XXI, por un puchito de dinero siga dando la libertad a delincuentes, abusadores que destruyen la inocencia de un niño. Si es necesario voy a encadenarme acá hasta que el árabe pague por lo que hizo. Es una atrocidad lo que cometió”, finalizó el joven.

EL CASO

El pequeño de un año y cinco meses había sido hospitalizado en grave estado, el 20 de diciembre pasado. Tenía golpes graves en el muslo, cabeza y costilla, además rastros de quemaduras y le habían arrancando una uña. Finalmente, ayer fue dado de alta y ahora está a cargo de su tía, por disposición de la juez Sandra Martínez y de conformidad a la defensora de la niñez, Blanca Molinas y el padre biológico del niño.

Fouani está encarcelado e imputado por lesión grave y violencia familiar. Igualmente, la madre del pequeño, una adolescente de 17 años fue procesada por faltar al deber del cuidado.