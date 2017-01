Falta de presupuesto deja sin médicos a pacientes de la zona

Siguen las quejas por la falta de atención en los hospitales distritales. Esto porque en la mayoría de los centros asistenciales los médicos están de vacaciones. El responsable de la Décima Región Sanitaria, Wilson Maciel, dijo que la falta de presupuesto y las vacaciones de los médicos, hacen que se tengan faltas en los consultorios de los centros asistenciales de la zona.

Además del Hospital Distrital de Presidente Franco, en los demás hospitales como Minga Guazú, Hernandarias y Regional, los pacientes se quejaron de las largas horas que deben esperar para acceder a una consulta médica.

Esto porque los especialistas salieron de vacaciones y el Ministerio de Salud no provee de reemplazantes. Así también, hay un déficit en medicamentos e insumos básicos en los puestos sanitarios de los distritos cabeceras.

Maciel indicó que las contrataciones de los especialistas, para cubrir las vacaciones se priorizan para el sector de las urgencias, pero que no se puede hacer lo mismo con los consultorios.

“Los sectores que ahora están con falta de médicos son los consultorios y muchos de los pacientes son derivados a urgencias, que también colmada de pacientes. Reemplazo para consultorios no tenemos. Solamente para las zonas más sensibles, las guardias y urgencias”, expresó.

Explicó que para cubrir las vacaciones, el Ministerio de Salud Pública, previó a finales de diciembre y por tal motivo se contarán con esos profesionales a partir de la próxima semana, en los diferentes servicios sanitarios.

“Esperamos que desde la segunda quincena de enero esto ya mejore, porque también la mayoría de los médicos ya estarán de regreso. Tenemos muchas quejas por largas esperas en urgencias, porque algunos de los consultorios son atendidos en ese sector”, añadió.

Por último, admitió que hay un déficit de recursos humanos en el Alto Paraná y que ya se solicitó a través de la cartera sanitaria la contratación de más profesionales, para paliar la situación.