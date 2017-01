Red de agua potable beneficiará a unas 800 familias en Tavapy

TAVAPY. El intendente Aníbal Fidabel (PLRA), dijo que el proyecto de distribución de agua potable en la comunidad tavapyense es prioridad para el 2017. Refirió que es para paliar la escasez de agua en las comunidades y que beneficiarán a varios pobladores.

Fidabel indicó que prácticamente el sistema de agua potable llegará al 50% de la población. La inversión será aproximadamente de G. 380 millones, a través de los recursos de Royalties.

“Será una red nueva. Se instalará un tanque de 200 mil litros, equipamiento de pozo, red de distribución, parte eléctrica completa y conexión domiciliaria también vamos hacer. La Junta de Saneamiento hará la fiscalización de los trabajos y la compra de los medidores, esto por el tema de las viviendas que serán beneficiadas”, sostuvo.

Añadió que el objetivo, más adelante es llegar al 100% de las familias, para el acceso al vital líquido.

Por otro lado, refirió que la construcción del palacete municipal avanzó en un 50% y que esperan que dentro de algunos meses culminen los trabajos. La obra requiere una inversión de unos G. 700 millones. La mitad estará a cargo de la municipalidad y la otra parte con fondos proveídos por la Gobernación del Alto Paraná.

SALUD Y EDUCACIÓN

Fidabel habló también sobre los trabajos en las áreas de salud y educación. Explicó que el objetivo es fortalecer el servicio a través de la ampliación del Puesto de Salud y buscar su funcionamiento las 24 horas.

“Nuestro anhelo es que nos habiliten para que funcione las 24 horas. Haremos nuestra parte, para exigir al Ministerio de Salud, que nos ayude. Tenemos una ambulancia, pero muchas veces no podemos, porque no hay profesionales en horas de la noche”, expresó.

En cuanto a la educación, manifestó que están culminando las obras a través de recursos de Fonacide, que consisten en la construcción de aulas, comedores y refacciones de pabellones de distintas instituciones educativas.

“Muchas obras vamos llevar a cabo. Vamos a seguir con ese mismo ritmo, vamos a encarar grandes y resaltantes proyectos para la comunidad. Además, no descartamos que este año se inicie la construcción de un salón multiuso también para Tavapy. No tenemos y es necesario”, aseguró.