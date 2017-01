Cubas, Brítez y Kelembu inician caminata hacia Asunción para pintar grafittis

El abogado Paraguayo Cubas, acompañado de Jorge Brítez y del concejal Celso Miranda “Kelembu”, inició esta mañana en J. Eulogio Estigarribia, departamento de Caaguazú, una caminata con la intención de llegar hasta la capital del país, para pintar grafittis, en el Palacio de Gobierno, el Palacio de Justicia y el Parlamento.

“Vamos a decorar la cuevas de los bandidos del Paraguay, el Palacio del desgobierno, el Palacio de la injusticia y el parlamento de los manipuladores. Llevamos como consigna reivindicar los trágicos hechos que hacen a la muerte de Sarita Amapola y el robo del dinero del Fonacide y como corolario decir no a la enmienda, no a la certeza Constitucional, que es una cocinada en la Corte Suprema de Justicia, pero sí a una nueva constitución en el 2019. Somo tres gatos locos, tres, cuatro, cinco. No tenemos mucha esperanza en la población que está totalmente dormida e indolente, pero mientras algunos tengamos un poquito de espíritu y fuerza vamos a hacer”, dijo el abogado Cubas poco antes de iniciar la caminata.

Cubas, Brítez y Kelembu reinician la marcha en J. Eulogio Estigarribia (Campo 9), porque hasta allí habían llegado en setiembre pasado cuando iban camino a la capital y se detuvieron para sumarse a los manifestantes del caso Guahory. En ese lugar había sido detenido Cubas y luego recluido en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este, hasta el 23 de diciembre.

Las manifestaciones se habían iniciado en setiembre cuando, ante la complicidad de la fiscalía para imputar en el caso de la muerte de Sara Amapola Insfrán, llegaron hasta la fiscalía de Ciudad del Este y procedieron a pintar grafitis en las oficinas de los fiscales Cinthia Leiva y Alfredo Ramos Manzur. Los tres fueron imputados por daños, violación de la ley de fueros y coacción.

Cubas adelantó que hoy marcharán hasta llegar a Caaguazú, que allí pasarán la noche en la rotonda y convocó a la ciudadanía a sumarse a la marcha. Según el calendario que dieron a conocer, hoy caminarán 35 kilómetros hasta Caaguazú. Mañana marchan hasta Coronel Oviedo. Y el itinerario sigue de la siguiente manera:

“Lunes 16 y martes 17: Caaguazú hasta Coronel Oviedo (58 kilómetros)

Miércoles 18: Coronel Oviedo hasta San José (36 kilómetros)

Jueves 19: San José hasta Eusebio Ayala (32 kilómetros)

Viernes 20: Eusebio Ayala hasta Caacupé (21 kilómetros)

Sábado 21: Caacupé hasta Itaugua (26 kilómetros)

Domingo 22: Itaugua hasta San Lorenzo (20 kilómetros)

Lunes 23: San Lorenzo hasta centro de Asunción. Pasar la noche en la Plaza de la Democracia.

Martes 24: Decorar Asunción”.