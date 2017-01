Cumplen primer tramo de la caminata de la justicia

Los manifestantes, Paraguayo Cubas, Celso Miranda y Jorge Brítez completaron ayer su primer tramo de la movilización denominada, “Caminata de la Justicia”. Partieron desde Campo 9, ayer a las 10:00 con la consigna de pintar el palacio de López con grafitis. En la víspera, recorrieron 35 kilómetros hasta Caaguazú.

El objetivo de los manifestantes es realizar más de 200 kilómetros con serie de reuniones en los diferentes distritos a su paso, con la dirigencia política, referentes sociales y campesinos. Pretenden recabar información de las problemáticas de todas estas ciudades. La llegada a la capital del país está prevista para el 24 de enero.

Entre los puntos que reclaman está el caso de Sarita Amapola y robo Fonacide, el “no” a la enmienda constitucional para la reelección, y la “cocinada en la Corte Suprema de Justicia”. Además de otros puntos irán anexando en el recorrido de las reuniones que tengan por el camino, según anunciaron.

El abogado Paraguayo Cubas, quien estuvo preso por más de tres meses por otras manifestaciones y pintatas contra la corrupción en Ciudad del Este, explicó que van a Asunción para “decorar” con grafitis varias instituciones de la capital del país. Sus acompañantes, Miranda y Brítez también están procesados como cómplices por dichas manifestaciones.

Según Cubas, jurídicamente el grafitis no es un hecho penal tipificado, por lo que no puede ser castigado como una conducta antijurídica y reprochable.

“Vamos a decorar las cuevas de los grandes bandidos del Paraguay, es una forma de reclamar y de esa manera despertar a todos lo paraguayos. Los grandes corruptos y ladrones del Paraguay, se pasean en aviones y en lujosas camionetas, enriquecidos con el dinero del pueblo mientras la gente se está muriendo en los hospitales y en el campo los Bandeirantes brasileños están empobreciendo cada vez más a los campesinos que ya no tienen futuro”, sentenció.

Enfatizó que tomó esta postura porque “alguien tiene que hacer algo para cambiar las cosas, para un futuro mejor para todos los paraguayos”, resaltando que él ya no quiere ser cómplice y responsable de ese desgobierno”. Invitó a todos aquellos que quieran sumarse a la caminata a que lo hagan en forma de reclamo por el desgobierno del país.