Dan a conocer calendarios para las eliminatorias de futsal en el Este

Se dieron a conocer los calendarios de partidos de los grupos 13 y 14 correspondientes a las eliminatorias zona Alto Paraná del campeonato nacional de fútbol de salón, categoría mayores. El selectivo se pondrá en marcha el 27 de este mes y cada llave otorgará un pasaporte para disputar las finales que se desarrollarán en el departamento de Itapúa, a fines de febrero e inicio de marzo de este año.

En la primera jornada, Franco recibirá la visita de Oleariense, en el polideportivo municipal de la comuna franqueña. El cotejo corresponde a la llave 13, en la que Hernandariense estará libre. Por el grupo 14, Paranaense enfrentará a Mallorquina, posiblemente en las instalaciones del club Area 4 de Ciudad del Este, mientras que Minga Guazú estará libre.

Los partidos se iniciarán a las 20:45, con 15 minutos de tolerancia. Los duelos durarán 30 minutos y el último minuto será cronometrado. Cada equipo tendrá un minuto de tiempo para dar indicaciones durante cada lance, pero no para el cronómetro.

El selectivo está previsto finalizar el 14 de febrero próximo. En cada serie se enfrentarán todos contra todos, con revancha, uno de local y otro de visitante. El que acumula mayor cantidad de puntos en cada grupo, clasificará a las finales que se cumplirán en las ciudades de Encarnación, Carmen del Paraná, Colonias Unidas y Obligado, todos del departamento de Itapúa.

En caso de que dos equipos empaten en puntuación, habrá choques de desempate. No se llevará en cuenta diferencia de goles y si persiste la paridad tras los dos encuentros, se ejecutarán penales. Si tres equipos igualan en puntos, se tendrá en cuenta la regla de la Asociación Mundial de Futsal (AMF). El primer criterio es mayor número de victorias, el segundo: saldo de goles a favor y en contra de los equipos empatados, considerando todos los resultados obtenidos. El tercero es, gol average (se dividirá la cantidad de goles a favor de los goles en contra de los conjuntos que igualan, tomando en cuenta todos los resultados obtenidos), y si no surge aún el clasificado, se procederá al sorteo.