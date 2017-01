Los ñuenses ganan dos cotejos, pero pierden uno

Acosta Ñu se hizo fuerte ayer en su casa y goleó en dos categorías a Libertad en el marco de la primera fecha de la etapa de revancha del torneo paranaense de inferiores. En Sub 15 ganaron los liberteños. Hubo varios goles en otros cotejos. Ciudad Nueva permanece en la cima en Sub 145, y Boquerón sigue comandando en Sub 17 y Sub 19.

El cuadro ñuense superó a los liberteños, 5-0 en Sub 17 y 6-1, en Sub 19. En Sub 15, la visita se impuso 1-0. Los cotejos se desarrollaron en el Km 12 Monday de Ciudad del Este.

En otros duelos disputados en la víspera, 13 de Junio venció de local 1-0 a Ciudad Nueva, en Sub 19, pero en Sub 15 y Sub 17 hubo paridad, 1-1 y 2-2, respectivamente. Primero de Mayo perdió en su cancha 3-1 ante Corrales, en Sub 17 y Sub 19. En Sub 15 se registró igualdad sin goles. El viernes pasado en choques de adelanto, Boquerón derrotó como anfitrión a Atlético Stroessner, 5-1 y 5-1, en Sub 17 y Sub 19, en ese orden. Sin embargo, en Sub 15 no se sacaron ventaja y el cotejo culminó 2-2.

El sábado, Nanawa triunfó en su recinto deportivo ante Cerro de Franco por 2-0 en Sub 15 y Sub 17, pero en Sub 19 cayó 5-0 ante los cerristas. Charleston fue contundente en Sub 15 ante Tupí Guaraní, al que goleó 5-0, mas en cayó en Sub 17 y Sub 19, 2-1 y 5-1, ante el mismo club.

En tanto, los cotejos en Área 1 y Sol del Este se postergaron porque el primero compitió desde ayer en un torneo brasileño.