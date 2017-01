Maltrato infantil

Nuevamente el caso de una criada intoxicada supuestamente con soda cáustica, por la dueña de la casa donde vivía, escandalizó a la toda la sociedad. La niña de 15 años, según la denuncia, fue torturada y obligada a ingerir productos de limpieza, por la propietaria de la vivienda, al descubrir la infidelidad de su esposo con la criada. El hecho ocurrió en Pedro Juan Caballero y los supuestos responsables están imputados.

No hace mucho, también la sociedad se escandalizó con el caso de una criada muerta a golpes en mano de sus “patrones” en la zona de Vaquería, departamento de Caaguazú. En aquella ocasión también el escándalo llegó a nivel internacional y motivó inclusive la reacción de organizaciones de Derechos Humanos.

En nuestro país alrededor de 45.000 niños, niñas y adolescentes viven en situación de criadazgo. Esto es, realizando trabajo infantil doméstico a cambio de techo, comida, ropas y en algunos casos, educación. “Estos niños y niñas son particularmente vulnerables al ser víctimas de todo tipo de violencia (física, emocional, sexual y laboral) ya que el trabajo que realizan a menudo está oculto a los ojos de la ciudadanía, puede que se encuentren aislados o trabajen muy lejos del hogar familiar. En este sentido, Paraguay ha ratificado el Convenio 182 de la OIT sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil y ha incluido al trabajo infantil doméstico en el listado de Trabajo Infantil Peligroso; por lo cual, “es inaceptable y deben ser erradicado”, según una publicación de la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia.

A pesar de todo esto evidentemente la condenable práctica sigue en varios hogares. Lo que muestra una vez más que el Estado paraguayo no está en condiciones de proteger a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, como son los niños y adolescentes. Nuestra sociedad está recuperándose también del escándalo que significó el maltrato físico que recibió un niño de apenas un año, hijo de una madre que también es menor de edad.

Mientras no se apliquen políticas de Estado que apunten a crear conciencia, educar, cuidar y proteger a los niños y adolescentes de nuestra sociedad, seguiremos todavía saltando de escándalo en escándalo, que a los pocos días vuelven al olvido y en la mayoría de los casos quedan en la impunidad. Como sociedad no debemos permitir que este tipo de abusos y arbitrariedades sigan aconteciendo.