“Moriz no será diputado por sus nefastos antecedentes”

El diputado liberal Carlos Portillo aseguró no haber “negociado su apoyo” con ningún sector, tras versiones que referían que el movimiento que lidera, Cambio Radical, se sumó a Equipo Joven. Agregó que es la dirigencia la que debe definir los acuerdos políticos. Criticó a su correligionario, el exconcejal Luis Digno Moriz, refiriendo no llegará a la diputación por sus antecedentes de corrupción.

Portillo asegura que no hay “acuerdo político” con ningún sector del PLRA. Mencionó que llegó a conversar en varias ocasiones con Efraín Alegre, pero que nada se concretó. Con relación al acuerdo o apoyo a Blas Lanzoni dijo que él no llama de conversaciones a los llamados telefónicos, ya que es una persona seria y que “conversa” de frente para cuestiones importantes y concretas.

“Los acuerdos políticos se hacen de frente y en una mesa en base a proyectos y no por llamadas informales”, aseveró.

Resaltó que él no está acostumbrado a decir las cosas a puertas cerradas y que cualquier determinación que tome como líder del Movimiento Cambio Radical, lo hace en consenso con la dirigencia. “Es en una plenaria y en conversaciones con la dirigencia que tomamos decisiones, no entre cuatro paredes”.

Destacó que sus expresiones son en respuesta a las declaraciones del referente del efraínismo, el exconcejal departamental Luis Digno Moriz. Portillo refirió que este, quien es miembro del Directorio del PLRA, tiene un discurso desesperado, ya que apenas entró con 7 mil votos que ni siquiera son suyos porque entró “colgado del saco de Efraín Alegre”. Añadió que si dependiera de sí mismo, “no tendría la más mínima chance”.

Afirmó y apostó que Moriz no será diputado por el Alto Paraná porque no tiene votos y por sobre todo, por sus “nefastos antecedes de corrupto en todas las instituciones en las que estuvo”. Portillo no ahorró calificativos y se refirió a Moriz como analfabeto, mencionando que estuvo en la Itaipu gracias a su partido y que “por poco no le puso rueditas a la binacional para llevar a su casa”. En los cargos que ocupó estuvo vinculado a la corrupción, dijo el diputado liberal.

“NO SOY CARTISTA”

Resaltó que él no es cartista y no apoya la reelección como lo acusó Moriz. “Yo puedo ser farandulero barato, pero no corrupto como él, tengo un testimonio de trabajo y de lucha transparente, yo soy un profesional y no un simple pasero que se enriqueció ilícitamente y hoy vive en una mansión que no se sabe de dónde sacó todo”.

“Somos gente decente y nunca me enriquecí a costa de plata del Estado, lo de bandido le queda. Tiene que guardarse sus comentarios porque yo tengo una carrera honesta. Yo estoy contra la reelección y no soy cartista bajo ningún sentido”.