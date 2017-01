A través de la buena gestión se logra el desarrollo, dijo Torres

SANTA RITA. En conmemoración al 27 aniversario de elevación distrital, fueron inauguradas obras y se anunció la puesta en marcha de otros emprendimientos que se llevarán a cabo en la ciudad sureña. El intendente César Torres (ANR) dijo que a través de la gestión y los trabajos coordinados se pueden concretar más metas propuestas.

Entre las obras que se llevarán a cabo en el año, se menciona el asfaltado de la avenida Los inmigrantes y la construcción de la futura sede del SNPP en la ciudad. Además, se

hizo la entrega oficial de una patrullera y la inauguración de las mejoras del Hospital Distrital. También, se verificó el gran avance de las obras de ampliación del puesto de salud.

Torres refirió que la clave de todo es la gestión, que las autoridades no deben cansarse de golpear las puertas y no siempre pedir todo, se debe poner una contrapartida.

“Los trabajos de mejoras en el Hospital hicimos a través del Ministerio, que nos apoyó. Ahora estamos haciendo una ampliación, un pabellón. Entonces la clave en pocas palabras sería la gestión. No cansarse de gestionar y siempre tener una contrapartida no pedir todo siempre”, manifestó.

Indicó que el desafío se vuelve más grande cuando se gana la confianza de la población, porque la responsabilidad también aumenta, porque piden resultados positivos.

“Vamos a seguir trabajando dentro de este ritmo, para que la gente siga viendo los resultados, problemas tenemos varios como en todos los distritos y lo importante es que la gente vea lo que estamos haciendo. Mis felicitaciones a todos por este aniversario, mis agradecimientos por el apoyo que estoy teniendo y pedir su apoyo para construir una Santa Rita que todos queremos”, sostuvo.

El intendente agradeció el apoyo constante que recibe de la comunidad santarriteña, que siempre apoyará a los que deseen mejorar su calidad de vida y la ciudad.

“Varios de los trabajos que hicimos, siempre fueron con el apoyo de la gente, por ahí viene la mano, hay que dar oportunidad a los que realmente quieren trabajar por nuestro municipio y el espacio necesario para que se pueda salir adelante, buscando mejorar la calidad de vida para todos sin distinción de partido político, nacionalidad, religión ni clase social”, destacó.