Aumentan casos de diabetes e instan a tener hábitos saludables

Las autoridades sanitarias de la zona piden tener hábitos saludables, ante el aumento de la diabetes en el Alto Paraná. El Programa de Diabetes del Hospital Regional de Ciudad del Este captó en el 2016 unos 440 nuevos casos de la enfermedad en nuestro distrito. Por semana se registran 5 casos nuevos. Los datos indican que son 4.689 los pacientes que integran el programa regional.

Los datos proveídos por el departamento de Bioestadística del centro asistencial de referencia, indican que el año pasado unas 115 personas murieron a causa de complicaciones de este mal y que por semana se captan unos cinco casos nuevos del mal.

Los especialistas del área refieren que la mejor forma de prevenir la diabetes es llevar una dieta sana, evitando los alimentos procesados, altos en calorías y pobres en nutrientes, al igual que las bebidas azucaradas. Además, es necesario realizar actividad física en forma regular, para mantener un peso saludable.

La franja etaria va desde menores de cinco años, adolescentes y adultos mayores. Los médicos refieren que con un tratamiento precoz y en forma, se pueden evitar las complicaciones, como la ceguera o amputaciones.

Según la Organización Mundial de la Salud, la diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre).

La diabetes de tipo 1 se caracteriza por la ausencia de síntesis de insulina, la de tipo 2, tiene su origen en la incapacidad del cuerpo para utilizar eficazmente la insulina, lo que a menudo es consecuencia del exceso de peso o la inactividad física. Mientras que la diabetes gestacional corresponde a una hiperglicemia que se detecta por primera vez durante el embarazo.

Según el Programa Nacional de Diabetes, el 9,7% de la población de nuestro país padece la enfermedad, es decir, 1 de cada 10 personas. De estos, el 90% tiene diabetes tipo 2, mientras que el 10% de los afectados sufre diabetes tipo 1, en este último, en su mayoría se trata de niños.