Aumentan trasferencias de royalties y Fonacide, pero CDE recibe menos

Un resumen proveído por el Gobierno Nacional refiere que se transfirió un total de G. 432.000 millones (40,7%) más a las gobernaciones y municipalidades del país en el 2016, en concepto de royalties y Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), en comparación a los fondos que fueron entregados en el 2015. Sin embargo, la Municipalidad de Ciudad Este tuvo una considerable disminución.

La Gobernación del Alto Paraná recibió en el 2015 la suma de G. 23.451 millones y en el 2016 G. 29.392 millones, unos G. 5.941 millones más. En tanto, las municipalidades del departamento recibieron en el periodo 2015, la suma de G. 119.459 millones y G. 146.051 millones en el 2016, es decir unos G. 26.592 millones más.

Lo llamativo es que la capital departamental del Alto Paraná, Ciudad del Este, según el informe del Ministerio de Hacienda en el rubro de Fonacide, en vez de ampliarse el presupuesto disminuyó drásticamente. En el 2015 recibió G. 12.970 millones y en el 2016 solo G. 7.128 millones, eso implica unos G. 5.842 millones menos. Esto teniendo en cuenta que los demás municipios recibieron importantes aumentos.

Fuentes del Ministerio de Hacienda indicaron que se desconoce el motivo de la reducción, pero que a “prima facie” sería por falta de gestión, o por falta de rendición de cuentas adecuadas.



En cuanto a los demás municipios del departamento, Presidente Franco recibió un desembolso de G. 3.768 millones en el año 2015, y en el 2016 pasó a percibir G. 4.905 millones. Es decir, un aumento de casi 1.200 millones. Hernandarias con el mismo presupuesto, en el 2015 recibió G. 3.060 millones, y en el 2016 recibió G. 3.065 millones. Domingo Martínez de Irala de G. 748 millones en el 2015, pasó a G. 782 millones, en el 2016. Juan León Mallorquín de G. 1.229 millones en el 2015, pasó a G.1.180 millones en el 2016, también con una disminución de casi 50 millones.

Santa Fe del Paraná, de recibir en el año 2015, G. 826 millones pasó a recibir en el 2016, G. 1.474 millones, con un aumento de más de G. 648 millones. Itakyry, casi duplicó lo recibido en el 2015, de G. 1.646 millones a G. 3.036 millones recibido en el 2016, con un aumento de G. 1.390 millones. Juan E. O’Leary recibió en el 2015, G. 994 millones y en el 2016, G. 1.166 millones, con un aumento de G.172 millones.

Ñacunday, con un presupuesto en el 2015 de G. 612 millones, recibió en el 2016, G. 607 millones. Yguazú recibió en el 2015, G. 847 millones y en el 2016, G.884 millones también con un aumento de G.37 millones.

En tanto, Minga Guazú es uno de los municipios que más aumento obtuvo, pues de G. 3.441 millones de guaraníes fue a G. 4.439, con un aumento de G. 998 millones. San Cristóbal, que de G. 657 millones del 2015, el año pasado recibió G. 1.134. Santa Rita recibió G. 953 millones en el 2015, recibió G. 1.338 millones. Y en el 2016 Naranjal recibió G. 704 millones en el 2015 y G. 826 millones en el 2016. Santa Rosa del Monday G. 655 millones en el 2015 y G. 918 millones en el 2016. Minga Porã recibió en el 2015 la suma de G. 1.480 millones y en 2016 la suma de G. 1.689 millones

Mbaracayú en el 2015 recibió G. 1.296 y el año pasado G. 1.427 casi 200 millones más. San Alberto recibió en el 2015 la suma de G. 1.515 millones y también redujo a G. 782 en el 2016. Iruña G. 665 millones en el 2015 y G. 816 en el 2016. Tavapy G. 664 millones en el 2015 y G. 931 en el 2016. Y por último en distrito de Raúl Peña que en el 2015 recibió G. 842 millones y en el 2016 se le trasfirió, G. 874 millones.

Consultamos a los concejales municipales sobre el manejo de la información del informe del Ministerio de Hacienda, donde resaltaron que no estaban al tanto del recorte, por lo que solicitarían un pedido de informe al municipio.

Por su parte intentamos conversar con algún funcionario municipal sobre la disminución y no supieron brindar información, recurriendo al Jefe de Prensa Juan Sanabria, quien no respondió la llamada ni la consulta vía WhatsApp.