Cruce de acusaciones podría terminar en pleito judicial

Fuego cruzado entre el diputado Carlos Portillo, líder del Movimiento Cambio Radical, y Luis Moriz, representante del efrainísmo en el Alto Paraná, podría terminar en acción judicial. El parlamentario había calificado a Moriz de corrupto, asegurando que no llegaría a la diputación por sus nefastos antecedentes. A su vez, éste último responde que si Portillo sabe de algún hecho debería presentar denuncia en la Fiscalía y no difamándolo. Dijo que el diputado “subió políticamente” gracias al trabajo de la dirigencia y no por su capacidad.

El coordinador departamental del Frente de Integración liberal, señaló que nunca estuvo como administrador y que si existiese denuncias de las índoles de la que habla Portillo debería decir en qué juzgado está la causa.

Moriz recordó que cuando Portillo era candidato a concejal departamental, y él su candidato a Gobernador, debían haber preguntado de dónde salió la plata de la campaña. Especificó que el ahora diputado no puso un solo centavo para acceder al cargo y que fue solventado por el partido, por los funcionarios y referentes del PLRA del periodo anterior 2008/2013.

Manifestó que Portillo está en el poder y en la política gracias a la dirigencia y a él, Luis Moriz, por haber sido su jefe de campaña y haber trabajado para que ocupe cargos, por lo que debería agradecer. Mencionó que si existe alguna duda o corrupción debería ser responsable y denunciarlo ante los órganos correspondientes.

Destacó que el diputado solo busca ganar tapa de diarios por medio suyo, y refirió que se siente orgulloso de haber sido pasero, porque eso no es deshonra para estar descalificando a los trabajadores de ese rubro.

“A lo mejor que no haya terminado la secundaria, pero eso no me excluye de poder ser candidato y ser elegido. A lo mejor de algo tiene miedo, yo no tuve la posibilidad de estudiar porque tenía que salir a trabajar”, dijo.

Rechazó categóricamente que haya estado involucrado en hechos de corrupción porque nunca fue administrador, sí concejal. Alegó que en la Itaipu cuando fue funcionario, nunca ocupó un cargo de relevancia y si tiene pruebas le invitó a que haga las denuncias.

“Es fácil simplemente difamar porque él no refutó ninguna de sus expresiones de haber apoyado a Cartes y responder a su interés para la enmienda. Es una simple perorata para salir en los diarios”, finalizó.