Afirman que gobernador ordenó “pisar acelerador” para su campaña al rekutu

Dirigentes zacariístas indicaron que ya existe una “orden” del gobernador del Alto Paraná, Justo Zacarías, dirigida a presidentes de seccionales y candidatos para “apretar el acelerador” de la campaña para las próximas elecciones. Según los datos, el jefe departamental había dicho que “pareciera que están todos dormidos” y reclamando que se les da “cancha libre” a los demás candidatos.

Ante el pedido del gobernador, los dirigentes refieren que “no se puede hacer gran cosa” al tiempo de mencionar que los candidatos propuestos no “brotan” en la dirigencia, por lo que es difícil instalarlos en las bases. Resaltaron que a esto se suman las presiones y la obligatoriedad de estar en los actos, donde se llama lista de funcionarios y estos deben asistir para no ser sancionados o suspendidos. Al respecto acusan al director de Recursos Humanos, Catalino Villalba, quien -según refieren- se autoproclama postulante a la diputación.

Al ser consultado sobre la supuesta orden, el presidente de la Seccional 4, Elías Bernal, descartó la versión y señaló que no es verdad que exista pedido del gobernador de hacer algún tipo de campaña agresiva. Añadió que no son verídicos los supuestos dichos, en los que se pedía a los dirigentes “despertarse” para trabajar por el proyecto para las internas. Afirmó que fue la dirigencia la que habló de empezar a operar con más fuerza, teniendo en cuenta que este es un año electoral.

Manifestó, que “ni siquiera hemos conversado con el gobernador, y no hemos hecho ninguna reunión política con el comando de campaña”, por lo que aseguró que no hay aún orden. Lo que sí se dijo en las bases es que “hay que ser más fuerte en la campaña” para manejar las probabilidades en caso que no se dé la reelección, a fin de comenzar a instalar a quien será candidato, explicó.

“No hace falta recibir órdenes de algo que sabemos que es hora de salir a trabajar y a conversar con nuestra dirigencia que es mayoritaria en todas las seccionales de Ciudad del Este, por lo que tampoco hay mucha preocupación porque sabemos que no tenemos contrarios. Tenemos la mayor dirigencia del departamento, donde hay apoyo de todos los presidentes de seccionales e intendentes, por lo que la tarea se hace fácil”.

Bernal resaltó que no existe ningún tipo de preocupación en el equipo de Zacarías, ya que Magno Álvarez no es considerado adversario “porque no tiene apoyo de ningún presidente de seccional, y no hay ningún intendente que apoye su candidatura”. Agregó que por esta razón Álvarez no tiene estructura, ni forma de solventar su campaña.

Calificó a Magno Álvarez de un charlatán populista, quien -según dicen- en todas sus reuniones sale en la foto con tres dirigentes que siempre están a su lado y “nada más”. “Atendiendo a esto no puede representar siquiera preocupación dentro del equipo”, expresó.

También dijo que no existen dirigentes que están trabajando por debajo de la mesa con otro candidato que no sea el candidato del equipo, es más, aseguró que hasta ahora no hay ningún candidato que no sea Horacio Cartes, a presidente de la República, y en Alto Paraná, Justo Zacarías a la Gobernación, hasta descartar la reelección que está seguro, se dará.