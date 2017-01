Fábrica de juguetes comenzará a operar en Hernandarias

La fábrica de juguetes de Brasil, Estrela Brinquedos, ultima detalles para su instalación en Hernandarias. La planta comenzará a operar a inicios de febrero y ese mismo mes ya tiene previsto exportar una primera partida de sus productos al Brasil. En la primera fase invertirán unos US$. 2.000.000.

El volumen de la producción y los tipos de juguetes aún no fueron definidos pero los primeros productos serán piezas a baterías como autos y motos, además de los juegos electrónicos y autos con control remoto, según anunció ayer Carlos Tilkian, presidente de Estrela Brinquedos Paraguay S.A. Fue durante una conferencia de prensa en la Municipalidad, de Hernandarias.

Tilkian destacó que la instalación de una planta de ensamblaje en Paraguay es una apertura muy grande para exportar sus productos a todo Mercosur, “generando empleos y desarrollo para Paraguay y Brasil. No es solo nuestra función llevar juguetes para el desarrollo del niño, sino tener un programa de acción social”, destacó.

Para este año la prioridad de la firma es Brasil, y luego abrir mercado para otros países para competir con el mercado de China, que tiene 80% de la provisión de juguetes a los Estados Unidos. “Los grandes mercados a ser conquistados son Estados Unidos y Europa”, añadió el empresario.

La inauguración se prevé para el 7 de febrero, con presencia del presidente, Horacio Manuel Cartes. La fábrica va empezar a producir en la primera semana de febrero y para fines del mismo mes inician la exportación.

Tilkian también explicó que el movimiento de la industria de juguetes se concentra en 75% en el último trimestre del año por lo que esperan que las actividades aumenten en el segundo semestre de este año.

Para comenzar a operar de manera inmediata, los directivos de Estrela Brinquedos decidieron optar por el alquiler del espacio físico, ubicado sobre la supercarretera Itaipu. “Si decidíamos por una construcción, recién en el 2018 íbamos a estar operando. Pero la idea es tener una planta propia, cuya ubicación aún no fue determinada”, agregó.

En un primer periodo contratará a 17 empelados, quienes serán capacitados y entrenados por otros trabajadores de experiencia de Brasil. Para fines de este año tienen previsto aumentar el número de empleo y la inversión.

La empresa

Este año, la empresa Estrela Brinquedos cumple 80 años en el mercado brasileño. Fue fundada en junio de 1937, como una modesta fábrica de muñeca de trapos y carritos de madera. Ahora tiene plantas totalmente automatizadas. Desde su inicio ya fabricó 25 mil tipos de juguetes en 1,2 billones de unidades.