Las mismas excusas de todos los años

Como todos los años usuarios de toda nuestra región, para no decir de todo el país, se quejan de los constantes cortes de energía eléctrica. Es un drama que se repite siempre en temporada de mucho calor, cuando la ciudadanía agobiada por las altas temperaturas debe recurrir a la utilización masiva de aparatos eléctricos para mitigar el calor.

Las quejas son siempre las mismas, horas y horas sin energía electrica con el padecimiento de miles de familias, por los contratiempos que ello significa. También se escuchan los reclamos de comerciantes por las millonarias pérdidas que les reporta los largos cortes en el suministro, por la destrucción de los productos, que deben permanecer en cadena de frío.

Lo sorprendente de todo este drama es que a pesar de que todos los años se registran los mismos problemas, los argumentos justificativos de los funcionarios también son los mismos. De acuerdo a las explicaciones de los técnicos de la Ande, una de las causales de los cortes es la sobrecarga producida como consecuencia de las innumerables conexiones clandestinas, que proliferan en asentamientos, instalados en diferentes sectores de la ciudad. Convengamos que somos un país de la informalidad y que lamentablemente nuestra región se caracteriza por la piratería, pero no debe haber tantos asentamientos como para que los técnicos de la Ande no puedan regularizar en temporadas de bajo consumo.

Lo mismo se da con la supuesta sobrecarga de transformadores por la alta demanda. Se sabe que la temporada de calor demandará un alto consumo. Cuál es el problema para que seamos previsores y que se tomen las medidas para evitar que en el próximo verano tengamos los mismos problemas. Se adquieren los transformadores que respondan a las necesidades y se hacen las inversiones que hagan falta. Eso habla de la eficiencia de los administradores de las instituciones responsables.

Por el momento solo se podrá brindar paliativos y explicaciones a los afectados por los cortes. Pero en pocos días probablemente ya se registren cambios de temperatura y disminuya la demanda. Es de esperar que los técnicos aprovechen ese momento para adecuar las instalaciones, para afrontar el próximo verano y que por fin podamos avanzar, sin tener que dar vuelta sobre los mismos, y escuchar las mismas explicaciones y excusas para los mismos problemas.