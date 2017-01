Quejas generalizadas en barrios esteños por apagones constantes

Cada semana se incrementan las quejas en distintos barrios de Ciudad del Este, por los constantes apagones de energía eléctrica. El responsable regional de la Ande, Juan Rozzano, explicó que la sobrecarga de los transformadores y las conexiones clandestinas, hacen que ocurran estos cortes en la provisión de energía eléctrica.

Los barrios de donde más provienen las quejas son: Fracción Los Abuelos, San Juan del Km 8 Acaray, San José Obrero, Che la Reina y Pablo Rojas. Según las estadísticas proveídas por la institución, enero y hasta mediados de febrero, suelen ser épocas de la alta demanda en el consumo de energía eléctrica.

“Son muchos los lugares de donde recibimos las quejas, pero estamos trabajando para mejorar el servicio. No estamos aguantando porque no tenemos el suficiente material necesario, pero están llegando los materiales de a poco. La idea es poner un nuevo trasformador y regularizar las conexiones directas, que son varias en la ciudad”, manifestó Rozzano.

Entre los factores que influyen para los cortes de electricidad son la sobrecarga, a causa de las viviendas que tienen conexión directa.

“A los que usan de forma directa la electricidad, no les interesa economizar, en cambio la gente que tiene medidor usa moderadamente, piensa en la factura, en el importe y el monto que le va venir a fin de mes y ya empieza a economizar”, acotó.

Entre las recomendaciones para el ahorro de energía señalan: no usar de forma simultánea todos los aparatos, por ejemplo; si se usa la ducha eléctrica en modo caliente, que no se encienda el aire acondicionado. Además, lo ideal es usar a la temperatura de entre 24 y 25 grados el aparato de acondicionador de aire.

“La simultaneidad afecta mucho el servicio, porque si se usan todos al mismo tiempo genera una sobrecarga en nuestro sistema de distribución. Están llegando los materiales desde la central y trabajamos en sectores más críticos, donde hay medidores y consumos altos. Como segunda opción están los lugares que tienen muchas conexiones directas, porque se debe regularizar el sector y cambiar los trasformadores”, explicó.

MOLESTIAS EN FRANCO

Los vecinos del barrio San Sebastián de Presidente Franco, también lamentaron los constantes cortes del servicio de energía eléctrica en la zona. Además, manifestaron que ya hicieron la denuncia en la Ande, pero que no reciben una respuesta favorable de los responsables de la institución estatal.

Uno de los afectados, Manuel Escobar, se quejó que en horas de la tarde, tienen problemas con la electricidad, y que incluso ya perjudica a los comerciantes de la zona, que pierden todos sus productos que necesitan una buena refrigeración.

Refirió que con las altas temperaturas, es imposible soportar la falta de electricidad y que esperan una pronta solución de la Ande.