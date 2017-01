63 accidentados en motocicleta, en primeros 15 días del año

En las primeras dos semanas del año, en el Pabellón de Traumas del Hospital Regional de Ciudad del Este ya se atendieron unos 63 casos de accidentes en motocicletas. El director del centro asistencial, Nelson Zena, dijo que mientras las personas no se conciencien sobre el uso del casco y el respeto a las leyes de tránsito seguirán ocurriendo los percances.

Según los datos proveídos por el departamento de Bioestadística del centro asistencial, desde el 1 al 15 de enero unas 63 personas fueron atendidas solo por accidentes en motocicletas, mientras que los heridos por percances en automóvil solo 5. En segundo lugar están las agresiones por terceros con 54. En cuanto a pacientes con heridas cortantes suman 24, y los heridos por arma de fuego fueron 5.

Además, unos 4 casos de violencia doméstica, 2 por arrollamiento, 1 por herida producida por arma blanca y 1 caso de quemadura.

“Lastimosamente tenemos que hablar de esto. La gente sigue sin preocuparse por su vida. Cuando no tenemos días lluviosos seguimos teniendo los casos de politraumatismo de cráneo a causa de los accidentes de tránsito y siempre habrá un aumento, hasta que las personas se concienticen, tanto en el respeto a las señales de tránsito, como el uso del casco”, manifestó Zena.

En otras recomendaciones recordó no ingerir bebidas alcohólicas mientras se maneje el biciclo, y no viajar más de dos personas en una moto, además de no excederse en la velocidad.

“Cada semana estamos hablando de lo mismo y creo que eso fue lo que llevó al hartazgo al director del Hospital de Traumas, Filártiga, para poner el eslogan sobre el tema del casco y es lo mismo acá. Días atrás, un joven de 18 años fue intervenido por politraumatismo de cráneo, solo por caer de la moto. No atropelló a nadie, pero no tenía puesto su casco. Por eso siempre insistimos”, expresó.

Sobre el servicio de tomografía del centro asistencial de referencia, Zena refirió que aún no se cuenta en el lugar, pero que se está gestionando para contar con uno nuevo, porque el antiguo ya perdió su vida útil.