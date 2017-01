El plan de Brasil de crear un Duty Free en varias ciudades de su frontera tuvo un nuevo avance con la aprobación del proyecto de ley en la Cámara de Diputados del vecino país. Sin embargo, se puede percibir una postura mucho más responsable y sobre todo realista de la situación con el planteamiento de la presidente del Consejo de Desarrollo de Consejo de Desarrollo Económico y Social de Ciudad del Este (Codeleste), Natalia Ramírez Chan, quien explicó que la creación de una zona de libre comercio en Foz de Yguazú es un plan aprobado por Codefoz y que hace tiempo estaba en análisis, por lo que ya lo estaban esperando. Refirió que esto solo es la confirmación de que el proceso continúa.

“Es importante para la región como un todo, que seamos competitivos. La competencia le va a exigir más al comercio local, mejorar la calidad de atención, calidad de los productos y trabajar en servicios pos-venta como la garantía. De a poco estamos avanzando, pero ahora nos demandará una adaptación mucho más rápida para no perder terreno”, señaló.

Es la nueva visión del sector empresarial comprometido con el desarrollo y una postura muy diferente al habitual lamento de que se busca acogotar a Ciudad del Este. No obstante, hay que seguir insistiendo en la necesidad del acompañamiento de las iniciativas privadas desde el Estado para que los comerciantes compatriotas puedan tener estímulos para seguir apostando al país.

Competir en calidad y servicios puede ser, definitivamente, el camino para superar la crisis y aprovechar todos los recursos que la ciudad y la región ofrecen para compradores locales y turistas que llegan a la región. Esta nueva visión puede contribuir a desterrar los conceptos negativos que estigmatizaron a Ciudad del Este y al país, y que tanto daño ocasionaron, dificultando la llegada de genuinos turistas y compradores, que pueden dinamizar la economía y el comercio en general.

Existe una nueva generación de empresarios que están apostando a la calidad, a la formalización y al buen servicio. Es evidente que este nuevo planteamiento exigirá más esfuerzo, más inversión y capacitación de recursos humanos. Pero está comprobado que es el camino correcto, que probablemente al inicio no reporten tantas ganancias, como en otras épocas, pero que a la larga significará la transformación total de la ciudad y de la región.