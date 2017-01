Periodista chilena aparece en lista y dice que nunca firmó

El oficialismo demuestra cada vez menos respeto a la ley: además de querer atropellar la propia Carta Magna, ahora también es objeto de denuncias por falsificación de firmas. Una periodista chilena encontró su nombre en la lista presentada al TSJE.

La comunicadora Nicole Cofré afirmó que, con sorpresa, le indicó un amigo que su nombre figuraba en una de las planillas que fueron publicadas parcialmente por el Tribunal Superior de Justicia Electoral y, como su profesión le enseñó, acudió a la fuente misma para corroborar el dato, según relató a una radio capitalina.

Efectivamente, una copia presumiblemente falsificada de su firma y sus datos, incluido su número de documento, fueron cargados en la carpeta 44, Pág 7. “Yo ni siquiera vi la planilla en forma física”, dijo la mujer -chilena pero radicada hace más de una década en nuestro país- en una mezcla de asombro y, principalmente, indignación.

“Soy extranjera, hay que hacer un papeleo muy grande para votar, por eso no estoy ni empadronada”, indicó, a la vez de remarcar que sintió una “indignación tremenda” al ver su firma falsificada, ya que incluso cuida detalles como no firmar cualquier cupón u otro elemento que pueda contener sus datos.

“Una indignación tremenda, es una iniciativa que independientemente que la apoye o no, yo no tengo un contacto directo con eso, por lo tanto eso viene incluso contra mi profesión”, afirmó, alegando que en su caso particular no es solamente afecta al uso de su firma, sino que también podrían dañar su elemento principal de trabajo como comunicadora, que es su credibilidad e independencia de grupos políticos.

“Esto quita peso a todo lo demás que sí apoyaron, lo cual es válido, pero que finalmente hace poner en dudas las 366.000 firmas” que presentaron los colorados, remarcó. Analizará qué acciones jurídicas asumirá, ya que es un tema que hay que tratarlo en frío, pero aseguró que no dejará pasar este manoseo al que fue expuesta.